Jabolko r(a)deče in tudi zlato

5.4.2017 | 12:55

Z ministrom Dejanom Židanom.

Celje - V okviru sejma Altermed smo se učenci radeške osnovne šole z mentorico Majo Trobiš 10. marca v Celju predstavili s projektom Odgovorno s hrano.

Na stojnici smo predstavili različne dejavnosti, ki smo jih izvajali že od jeseni. Posvetili smo se sadju in izdelkom iz sadja, kot so marmelade in jabolčni balzamični kis.

Tema naše letošnje predstavitve je bilo jabolko – iz narave v usta, za zdrav nasmeh. Posvetili smo se predvsem njegovi uporabnosti in zdravilnosti. Na razstavnem prostoru so si obiskovalci lahko ogledali plakate in izdelke. Lahko so poskusili jabolčno pito in marmelade, narejene iz lokalnega sadja. Ponosni smo bili tudi na jabolčni balzamični kis – vir mladosti. Poskrbeli smo tudi za rdeča lička – z naravno kozmetiko – in za zelišča, ki pomirjajo srce.

Ko smo prišli v Celje, je bila stojnica že pripravljena, saj so zanjo poskrbele naše učiteljice. Začeli smo z deljenjem pit. Ljudje so obiskovali našo stojnico in hvalili pite. Ljudje so se kar naprej vračali k naši stojnici po pite. Prihajali so otroci, ki so si odtisnili jabolko. Imeli smo tudi veliko košaro z jabolki, ki je bila na koncu dneva skoraj prazna. Obiskali so nas tudi otroci in učiteljice z naše podružnice na Svibnem in ravnateljica Katja Selčan. Mimo naše stojnice je prišel tudi kuharski mojster Bine Volčič. Zaradi veliko ljudi (spomnite se jabolčne pite) je na žalost spregledal našo stojnico. Imeli smo možnost spoznati in se fotografirati z ministrom za kmetijstvo Dejanom Židanom.

Naša šola je spet dobila zlato priznanje za predstavitev na stojnici.

V letošnjem projektu smo se tako veliko naučili o odgovornem ravnanju s hrano, se predstavili širšemu okolju in spoznali nove ljudi. Veselimo se že novih ekoloških projektov, saj z njimi skrbimo za okolje, zraven pa se še veliko naučimo in uživamo!

In še: "Eno jabolko na dan prežene zdravnika stran." Star pregovor, njegovo sporočilo pa še vedno velja. Privoščite si jabolko tudi vi!

Valerija Ramovš in Jana Strniša, 6. a, OŠ Marjana Nemca Radeče