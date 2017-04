TPV bo na Veliki Loki v štirih letih ustvaril sto novih delovnih mest

5.4.2017 | 13:05

Začetek del so pospremili s predstavitvijo končne podobe stavbe. Na fotografiji: prokurist TPV Group Vladimir Bahč, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti in direktor TPV Marko Gorjup. (Foto: B. B.)

Poslovno enoto na Veliki Loki si je ogledal tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. (Foto: B. B.)

Marko Gorjup (Foto: B. B.)

Avtomatsko vodeni voziček Optimatik160. (Vir fotografije: TPV)

Velika Loka - Skupina TPV na Veliki Loki v občini Trebnje začenja z gradnjo novega proizvodno-logističnega objekta, v katerega bo predvidoma do leta 2020 vložila več kot 20 milijonov evrov, v njem pa bo do takrat delo dobilo več kot sto novih sodelavcev.

Tovarna na Veliki Loki je s 300 zaposlenimi in več kot 90 roboti že zdaj osrednji proizvodni obrat TPV in zanjo ima novomeška skupina velike načrte tudi v prihodnosti.

Drugi med prikoličarji

TPV svojo dejavnost sicer deli v tri divizije: prodajo in servis avtomobilov (TPV Avto), program za avtomobilsko industrijo (AvtoIN) in proizvodnjo prikolic. Delujejo na petih lokacijah v Sloveniji, imajo pa še tovarno tesnil motorjev v Srbiji. V Novem mestu so poleg avtosalona še uprava, razvoj in del proizvodnje avtomobilskega programa, ki sicer poteka še na Veliki Loki, Suhorju in v Brežicah, medtem ko na Ptuju v sodelovanju z nemškim partnerjem izdelujejo lahke tovorne prikolice. Lani so jih naredili 25.000, letošnji načrt pa je še za tisoč več, kar jih uvršča na drugo mesto med evropskimi proizvajalci.

Polovico neposredno, polovico dobaviteljem



Jedro skupine je divizija AvtoIN, v kateri nastajajo elementi in sklopi avtomobilskih karoserij, podvozij, sedežev in tesnila motorjev, zadnja leta pa razvijajo tudi lastno strojegradnjo, konkretno avtomatsko vodena vozila za industrijske obrate, ki so jih uspešno integrirali v lastne proizvodne procese, in tudi nekatere druge tovarne. Samo lani jim je posel z njimi navrgel 2,5 milijona evrov.

Polovico avtomobilskega programa prodajo neposredno štirim velikim avtomobilskim koncernom BMW, Daimler, Renault in VW, preostanek pa t.i. dobaviteljem prvega reda, kot so Adient, Magna in drugi, tako da kak TPV-jev kos najdemo v praktično vsaki evropski avtomobilski znamki.

"V prihodnje želimo še povečati delež prodaje neposrednim proizvajalcem, saj s tem prodamo tudi več lastnega znanja," pravi direktor TPV Marko Gorjup.

Njihov trg ni več le Evropa, ampak se širijo po vsem svetu: v ZDA bodo letos ustvarili 8 milijonov evrov prihodkov, izvažajo tudi na Kitajsko, v Južno Afriko, ravnokar izdelujejo veliko naročilo za Mehiko.

Prihodnost je v lahkem

Vse več dobivajo tudi razvojnih poslov, na področju lahkih montažnih nosilnih sklopov pa so celo predrazvojni dobavitelj. "Zmanjševanje teže postaja s prihodom električnih avtomobilov vse pomembnejši faktor v avtomobilski industriji. V razvoj vlagamo res veliko in eden od ciljev je zagotoviti tudi najmanj sto novih visokotehnoloških delovnih mest v razvoju TPV, predvsem na lokaciji PE Velika Loka, "pravi Gorjup.

Tovarne najbrž tudi v tujini

Pripravljalna dela za gradnjo novega objekta s 7.300 metri pokrite uporabne površine že tečejo. Poleg že obstoječe kataforezne lakirnice bodo še letos zgradili novo prašno lakirnico, v nadaljevanju pa še linije za sestavo ogrodij avtomobilskih sedežev, obes koles in traverz za avtomobilske armature.

"Postati želimo še bolj prepoznaven razvojni in pred razvojni dobavitelj avtomobilske industrije, kjer želimo še bolj razširiti portfelj kupcev, predvsem na nosilnih sklopih. S kupci imamo dogovore za projekte, ki se denimo začenjajo šele leta 2021. Postajamo tudi globalno podjetje in v prihodnosti bomo po vsej verjetnosti tovarne postavili tudi drugje po svetu," je o načrtih skupine povedal Gorjup.

Skupina TPV, ki ima okoli 1.200 zaposlenih, je lani ustvarila 140 milijone evrov prihodkov, kar je 8 ods. več kot leto prej, za letos pa načrtuje rast prodaje v višini 5 odst., a Gorjup pravi, da je že zdaj jasno, da bo večja, in za leto 2018 planirajo 10 do 15 odst. povečanje prodaje.

B. Blaić

