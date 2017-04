Med grajsko tlako se je smejala duša

5.4.2017 | 18:45

Cvetu Gradišarju (levo) je novinar Pavle Perc dal odlične iztočnice, da se je psihiater razgovoril o sebi in o drugih. (Foto: M. L.)

Marja Kocbek (Foto: M. L.)

Z zanimanjem so prisluhnili pogovoru, v katerega je Gradišar na koncu zvabil tudi poslušalce. (Foto: M. L.)

Sevnica - Graščakova hči na gradu Sevnica spravlja iz vsakdanjega dremeža tako moške kot ženske. Gre za to, da so v sevniški grajski kavarni, ki nosi omenjeno ime, napovedali za prihodnje za vsak prvi ponedeljek v mesecu prireditve pod skupnim naslovom Grajska tlaka. Da ne bi ostalo le pri napovedi, so na aprilski prvi ponedeljek, ki je bil 3. aprila, v kavarni že pripravili zanimiv pogovor. Pred obiskovalci pogovornega večera je sevniški novinar Pavle Perc tako povabil k besedi sevniškega psihiatra in psihoterapevta Cveta Gradišarja.

Gradišar je bil kmalu po slovenski osamosvojitvi dejavno navzoč v politiki. A očitno to ni področje, na katerem bi želel biti znan. »Politika je turbo avtomat za štancanje rožnate megle,« je pojasnil v omenjenem klepetu na sevniškem gradu.

Gradišar, ki se poklicno ukvarja z življenjskimi zgodbami drugih, in teh zgodb je srečal izjemno veliko, je v pogovoru nekoliko predstavil tudi sebe.

O sebi piše tudi v začetku svoje najnovejše knjige Nasmeh duše – poklon zdravju. V knjigi, po kateri sta za vzorec listala z voditeljem Percem, je med drugim sporočil javnosti, da rad soustvarja življenje; da mu izjemno veliko pomeni humor vključno s samoironijo; rad ima veselo družbo in ustvarjalne posameznike. Ustvarjalen je tudi sam, igra klavir in piše skladbe, veliko bere in piše in je tako avtor poleg omenjene še knjig Aforizmi, Sotočja družinskih odnosov in Krožišča življenjskih razpotij.

»Imam tako srečno osebno naravo, da me lahko rešuje pred samim seboj. Blagor nam,« je zapisal v svoji zadnji knjigi.

Leta 1938 rojeni zdravnik verjame v svojega angela varuha, češ, da mu je očitno ta nekajkrat pomagal preživeti.

Gradišar je zbrane presenetil in navdušil z domala vsakim odzivom na vprašanje voditelja Perca, pri čemer se je znova izkazal za izjemno razgledanega na vrsti področij, zlasti pa na področju zdravstva, psihologije, filozofije in sociologije.

Prva grajska tlaka je tako minila nadvse prijetno. Za zaključek je Gradišar kot nesporno prvi tlačan med tlačani tega večera prebral svojo pesem, v kateri, navdahnjen s spodbudnim Minattijem in bržčas tudi pretresen s stoterimi žalostnimi življenjskimi zgodbami izza zidov psihiatričnih ambulant, ponudi optimističen pogled na življenje. Na koncu je postregel še z lepim kolažem klavirske glasbe, v kateri je bilo nekaj tudi njegove lastne.

Glasbe je bilo sicer ta večer še več. Prispevali sta jo še profesorica glasbe Jelka Gregorčič Pintar na klavirju in violončelistka Ida Pintar iz Sevnice.

Takoj na začetku je zbrane pozdravila Marja Kocbek, gostinka iz kavarne graščakova hči.

Grajsko tlako v kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu organizira Trio SPN (Smilja, Pavel, Nada) in glede na to bo naslednja grajska tlaka potekala pod vodstvom ali S ali N.

M. L.

Galerija