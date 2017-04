Krki se je na koncu vendarle izšlo

5.4.2017 | 20:30

Marko Luković je bil s 17 točkami najboljši strelec tekme. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj v četrtem krogu drugega dela državnega prvenstva v ligi za prvaka doma z 71:68 premagali do sedaj še neporaženo Rogaško. Morebitni poraz bi Novomeščane spravil v precej neugoden položaj, saj si v Novem mestu želijo, da bi ligo za prvaka zaključili na vrhu lestvice in si s tem pridobili prednost v končnici, tako da pritisk na igralce po spodrsljaju v tretjem krogu proti Zlatorogu ni bil majhen, temu primerna pa je bila tudi nervoza na igrišču.

Gostje so tekmo začeli bolje in povedli s 13:4 ter 17:7 ter prvo četrtino dobili s 24:12, Novomeščani pa so naredili več osebnih napak kot dosegli košev. V drugi četrtini se je prednost Rogaške začela topiti zahvaljujoč nizu Kastratija in dobro minuto pred koncem polčasa je Krka drugič na tekmi povedla ter odšla na odmor z vodstvom 39:35.

Sledil je izredno izenačen drugi polčas, v katerem je sicer večino časa vodila Krka, ki se ji nikakor ni uspelo odlepiti na višjo prednost od treh, štirih točk, v 32. minuti pa je gostom uspelo celo povesti. Zadnjo minuto je Krka začela s tremi točkami prednosti, ki jih je uspela zadržati do konca tekme. Gostje so sicer imeli priložnost za izenačenje, a je Ferme oba poskusa za tri točke zgrešil.

Krka : Rogaška 71:68 (12:24, 39:35, 56:53)

Krka: Rebec 8 (0:1), Curry 3 (1:3), Kastrati 14 (0:1), Rojc 4 (2:2), Jukić 4 (2:5), Dimec 12, Čebular 14 (0:1), Elliott 5 (3:4), Luković 17 (3:6).

Rogaška: Ferme 13 (2:2), Johns 8 (4:4), Đuranović 9 (1:2), Fon 13 (2:4), Šantelj 2, Davis 13 (2:2), Čamdžić 1 (1:2), Drobnjak 9 (5:6).

Prosti meti: Krka 11:23, Rogaška 17:22.

Met za tri točke: Krka 4:18 (Luković 2, Kastrati 2), Rogaška 5:27 (Fon 3, Ferme, Davis).

Osebne napake: Krka 25, Rogaška 21.

I. Vidmar

