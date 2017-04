Motoristi, v soboto na Raceland, v nedeljo pa v Krmelj

6.4.2017 | 13:00

V Vrbini se motoristi vsako leto pripravljajo na novo motoristično sezono. Fotografija je nastala lani. (Foto: J. A., arhiv DL)

Krško - Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Škocjan, Policijska uprava Novo mesto in Center varne vožnje Raceland Krško to soboto v Vrbini organizirajo že tradicionalno preventivno akcijo Motorist. Njen namen: priprave motoristov na novo motoristično sezono za večjo varnost v cestnem prometu.

V sklopu akcije bodo v Vrbini od 9. do 16. ure potekala različna predavanja, med drugim tudi o psihološki pripravi motorista na vožnjo, predavanja s praktičnim delom o nudenju prve pomoči pri zdrsu motorista, motoristi se bodo lahko pomerili v vizualnem prepoznavanju voznih površin, v spretnostni vožnji na poligonu, med drugim pa bo potekala tudi predstavitev varnostno-zaščitne motoristične opreme. Vstop je brezplačen.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sevniške občine pa skupaj z Moto klubom Junci, Moto klubom Posavje, Policijsko upravo Novo mesto in Zdravstvenim domom Sevnica organizira preventivno-izobraževalni dogodek Varna vožnja za vse voznike motornih koles.

Ta bo v nedeljo med 10. in 14. uro v Krmelju na parkirišču pred podjetjem Armat oziroma Gostiščem Barbara. Vsebine: poligon z inštruktorji, reševalci in nudenje prve pomoči ob nesreči, simulator vožnje, psihofizična priprava na vožnjo, varnostna zaščitna oprema in spretnostna vožnja. Tudi tam bo vstop prost.

J. A.

Galerija