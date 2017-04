Nova predsednica šmarjeških podeželskih žensk je Alenka Avsec

6.4.2017 | 11:45

Šmarjeta - Društvo podeželskih žensk Šmarjeta od nedavnega vodi nova predsednica - Alenka Avsec. To funkcijo bo opravljala prihodnja štiri leta.

Tako so članice odločile na občnem zboru v tovarni Plastoform d.o.o, na katerem so zapele ljudske pevke Šmarjetke. Kot pravi Alenka Jeglič, je društvo sedaj požrtvovalno vodila Anica Zajc, ki je kljub delu na kmetiji doma delala več kot odlično. »Z dobro voljo se je trudila na vseh področjih in nas članice znala povezati. Ob strani ji je stala podpredsednica Martina Zupan ter upravni odbor, ki se mu je Anica ob izteku mandata iskreno zahvalila z domačim kruhom,« pravi Jegličeva. Poleg nove predsednice društva Alenke Avsec so za njeno desno roko izbrale Anico Zajc ter seveda nov izvoljeni upravni odbor, ki ima tudi nekaj podmladka.

Alenka Avsec je nagovorila zbrale in poročala o planih za letošnje leto, s katerimi so se članice soglasno strinjale. Vse so prejele tudi papirnate rožice izpod spretnih rok Anice Selan ob dnevu žena. Poskrbele so tudi za posladek s torto in se oblekle v majice pomladne barve, po katerih jih boste prepoznali.

Po končanem zboru so se udeležile dogodka v organizaciji Rdečega križa, ki je povabil Varno hišo, da spregovori o nasilju v družini, ter čebelarja Romana Košeleta, ki je povedal nekaj zanimivosti o zdravilnosti medu. Predavanje je potekalo v Kulturnem domu v Šmarjeti.

L. M., foto: DPŽ Šmarjeta