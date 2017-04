Ugodna stanovanja za mlade tudi v Novem mestu

6.4.2017 | 08:30

Notranjost enega od stanovanj v Podbrezniku. (Vir fotografije: Stanovanjski sklad RS)

V ponedeljek, 10. aprila, se izteče prvi rok za prijavo na razpis stanovanjskega sklada, ki mladim do 29 let, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, ponuja ugoden najem 13 stanovanj oz. 35 postelj po vsej Sloveniji, tudi v Novem mestu.

V okviru pilotnega projekta Najem za mlade, ki poteka še v Borovnici, Kranju, Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah in v Idriji, sta v Novem mestu na voljo dve stanovanji v Podbrezniku, eno z dvema in drugo z eno posteljo. Cena najema večjega stanovanja znaša 133 evrov na posteljo mesečno, cena manjšega pa 268 evrov na mesec. Ob prijavi na razpis je potrebno za resnost ponudbe vplačati 100 evrov, najem pa bo možen največ do konca septembra 2018.

Stanovanja so trenutno še neopremljena, a na skladu obljubljajo, da bodo po opravljenem izboru in določitvi najemnikov, to naj bi bilo zaključeno do 21. aprila, dobila funkcionalno kuhinjo, omare in postelje.

B. B.