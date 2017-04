Včeraj še gorelo v dimniku in v naravi

6.4.2017 | 07:05

Po deževju bo takšnih prizorov vendarle manj ...

V Dolenji Podgori, občina Črnomelj, so včeraj nekaj pred 19. uro v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi, Prelesje in Radenci so požar pogasili, prezračili zadimljene prostore, pregledali okolico dimnika in odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Ob 20.27 so na Sevnem pri Novem mestu goreli lesni odpadki na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ždinja vas so požar pogasili.

Ob 21.49 so na Župančičevem sprehajališču v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pogasili tlečo žerjavico na nezavarovanem kurišču.

Ob 20.13 je v romskem naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorela plastika in ostali odpadni material. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so požar na površini okoli deset kvadratnih metrih pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 18.04 je v naselju Purkače, občina Velike Lašče, krajan zakuril pred objektom. Gasilci PGD Rob so pregledali kurišče in počakali, da je ogenj ugasnil in krajana opomnili o prepovedi kurjenja v naravnem okolju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK;

- od 8.00 do 13.00 bo MOTENA dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM na izvodu SLAVIČ.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MILIČI na izvodu Miliči Hrib- cerkev.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLPA IZVOD KRIŽEVSKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Krško mesto obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju TP Slivje ribogojnica med 7.30 in 8. ter med 14. in 14.30 uro, na območju TP Malo Mraševo, Dvor, Slivje, Savinek, Stari grad Bočje in Zavode med 8. in 14. uro ter na območju TP Velika vas 2 med 8.30 in 12. uro.

M. K.