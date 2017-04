Tudi otroci so postali prostovoljci

6.4.2017 | 09:30

Ob obisku so otroci tudi sami postali prostovoljci in pripravljali pakete z živili.

Novo mesto - Humanitarni center Območnega združenja Rdečega križa (RK) Novo mesto so včeraj obiskali otroci 1. in 2. razreda z Osnovne šole Otočec. Ob sprejemu so jim najprej predstavili zastavo RK, stavbo in kamnito mizo s parkom, s prostovoljkami Rdečega križa pa so nato v dveh skupinah na različne načine spoznavali osnovno poslanstvo te humanitarne organizacije.

»Kaj delamo na Rdečem križu, komu in kako pomagamo, kaj je prva pomoč in kaj prostovoljstvo, je otrokom z zgodbico razložila Križem kapica, mala junakinja humanosti. V skladišču so otroci izvedeli, kako zbiramo hrano, oblačila, igrače in vse tisto, kar potrebujejo ljudje, ki živijo v pomanjkanju. Otroci so nato sami postali prostovoljci in pripravljali pakete z živili. V vsak paket so dodali tudi igračo za otroka in risbico, ki so jo sami narisali. Mali nadobudneži so ves čas aktivno sodelovali, v svojih razlagah pa pokazali, da jim dobrodelnost in pomoč nista tuja,« je zapisala Nuša Rustja, prostovoljka Rdečega križa.

Za obisk so se sicer otrokom zahvalili še s pobarvanko o Križem kapici, s pisanim obližem in štampiljko RK, ki so jo dobili na roko, mladi obiskovalci pa op obljubili, da bodo radi pomagali, saj se lahko zgodi, da tudi sami potrebujemo pomoč.

J. S., foto: OZRK NM

