Teden prostovoljstva

6.4.2017

Črnomelj - V tednu od 27. do 31. marca je na Srednji šoli Črnomelj v okviru projekta Erasmus+ in v sodelovanju s prostovoljci šole potekal Teden prostovoljstva, v katerega se je vključilo več kot 50 dijakov. S projektno temo »Aktivni v družbi« smo v dijakih želeli vzpodbuditi občutek za sočloveka, prostovoljstvo in sodelovanje v lokalnem okolju.

S Tednom prostovoljstva smo prav tako obeležili 20. obletnico delovanja prostovoljcev na Srednji šoli Črnomelj. Omenjeni dogodek je bil tudi del vseslovenske prostovoljske akcije Dan za spremembe, ki jo organizira Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. Pod mentorstvom profesoric Marte Strmec, Alexandre Kočevar in Janje Jankovič so dijaki sodelovali z učenci v OŠ Loka Črnomelj, OŠ Vinica, OŠ Milke Šobar Nataša, otroci v vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, gojenci v Varstveno delovnem centru Črnomelj, varovanci v Domu starejših občanov Črnomelj in Metlika ter pomagali pri delu v Belokranjski veterinarski službi. Dijaki in dijakinje so učencem pomagali pri domači nalogi in se odpravili na šolsko igrišče, v vrtcu so se z otroki igrali namizne igre, spoznali delo in aktivnosti v VDC Črnomelj, z varovanci DSO Črnomelj in Metlika so odšli na sprehod, pekli medenjake ter izdelovali pisanice.

Obojestransko navdušenje vseh udeležencev skozi celoten teden je potrdilo, da lahko z nesebično pomočjo drugim, najbolj pomagamo sebi.

Srednja šola Črnomelj