Skoraj dvesto prošenj za ta svet

6.4.2017 | 10:30

Lučka Černelič (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiška območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti je včeraj v avli Ekonomske in trgovske šole Brežice organizirala območno revijo mladinskih pevskih zborov, na kateri je zapelo 178 učencev višjih razredov vseh osmih osnovnih šol v brežiški občini in srednješolski zbor Gimnazije Brežice.

Nastopili so Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Brežice, Mladinski pevski zbor OŠ Globoko, Mladinski pevski zbor OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Vokalna skupina Šestnajstinke iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Mladinski pevski zbor OŠ Bizeljsko, Združeni mladinski pevski zbor osnovnih šol Cerklje ob Krki in Velika Dolina, Mladinski pevski zbor OŠ Artiče in Mladinski pevski zbor OŠ Brežice.

Na koncu so vsi zbori skupaj zapeli pesem Pustite nam ta svet, po kateri so tudi naslovili včerajšnji koncert.

Revijo je strokovno spremljala Branka Potočnik Krajnik.

Na prireditvi so podelili priznanja osminka učencem, ki že vsa šolska leta pojejo v zborih.

Zbrane sta nagovorili organizatorica koncerta Lučka Černelič ter ravnateljica Ekonomske in trgovske šole Brežice Mojca Tomažin.

Prireditev je povezovala Zala Rostohar.

M. L.

