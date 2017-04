Občina Kočevje dobila certifikat ISO 9001:2015

6.4.2017 | 14:00

Postopek uvajanja sistema kakovosti v kočevsko občinsko upravo, ki je od začetka letošnjega enovita, je podrobneje predstavila direktorica občinske uprave Lilijana Štefanič. (Foto: M. L.-S.)

Certifikat standarda kakovosti ISO 9001:2015 je županu občine Kočevje Vladimirju Prebiliču predal direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje Igor Likar. (Foto: M. L-S.)

Kočevje - Da bi bili še boljši, kot je povedal župan občine Kočevje Vladimir Prebilič, je občina Kočevje leta 2015 začela s postopkom za pridobitev certifikata standarda kakovosti ISO 9001:2015. Uradna podelitev certifikata je bila danes v Kulturnem centru Kočevje. Certifikat je županu Prebiliču predal direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje Igor Likar.

V okviru slovesnega dogodka, ki so mu prisostvovali zaposleni v kočevski občinski upravi in predstavniki javnih zavodov, je direktorica občinske uprave Lilijana Štefanič podrobno predstavila postopek uvajanja sistema kakovosti v kočevski občinski upravi, župan Prebilič je predstavil razmišljanja in razloge, ki so vodili k odločitvi za pridobitev certifikata, Likar pa je v kratkem predstavil zgodovino standardizacije in uvajanja kakovosti ter njun pomen v širšem v širšem in ožjem smislu.

»Cilj je bil, da smo poskušali optimizirati notranje procese delovanja občinske uprave. Dolgo smo poslušali takšne in drugačne izjave, da občinske uprave, ne samo naša, ampak vse, niso podobne podjetjem in da delajo z velikimi rezervami – skratka, da je možno mnogo izboljšati,« je povedal Prebilič o tem, zakaj so se lotili pridobitve certifikata, za katerega je Likar povedal, da ga ima v vsej državi morda le 10 občin.

Kot je priznal župan, so ugotovili mnogo rezerv. »Nekaj smo jih že izčrpali, nekaj jih bomo še v prihodnosti,« je dejal, ob tem pa poudaril, da ne samo, da so spremenili način dela, da so hitrejši in učinkovitejši, ampak ima to učinek tudi drugod. »Najpomembnejše je, da te stvari prepoznavajo ne ljudje v našem lokalnem okolju, ampak tujci. To je bistveno,« je dejal o prednostih, ki jih prinaša certifikat. Kot je poudaril, imajo v Kočevju takšen certifikat le še zdravstveni dom in Melamin, razlog, da jih je tako malo pa je, kot je dejal, da je do certifikata resnično težko priti, da so zahteve zelo hude. Med zaposlenimi je bilo zato v začetku kar veliko odpora, saj ne le, kot je povedal, da je bilo treba opraviti mnogo dodatnega dela, ampak je to zahtevalo tudi spremembo razmišljanja in dolga leta ustaljenega načina dela. »So pa zaposleni to ponotranjili in prepoznali pozitivne plati,« jih je pohvalil in dodal, da je pridobitev certifikata komaj začetek zgodbe, saj morajo sedaj vse dosežene ponotranjati in vzdrževati, saj se standard kakovost vsako leto preverja. Sistem vodenja kakovosti je sicer proces nenehnega izboljševanja, ki vse občanom občine Kočevje in tudi drugim zainteresiranim omogoča izpolnjevati najvišja pričakovanja ter prispevati k blaginji lokalne skupnosti.

M. L.-S.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni butorajc Čestitke občini Kočevje ,Črnomelj je pa občina prijazna migrantom Preglej samo prijavljene komentatorje