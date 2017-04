Na meji zasačili Afganistance

6.4.2017 | 17:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Policisti PP Kočevje so včeraj okrog 7. ure v gozdu pred naseljem Grivac izsledili štiri tujce, državljane Afganistana, ki so ilegalno prestopili državno mejo. Slednji so med postopkom policistov zaprosili za mednarodno zaščito – azil.

V tem času je druga policijska patrulja v bližini Fare opazila osebni avtomobil znamke BMW, tujih reg. tablic in 27-letnega državljana Afganistana, ki je imel dovoljenje za prebivanje Republike Italije. Med postopkom so mu policisti zasegli boksar in vozniško dovoljenje, za katerega je bilo ugotovljeno, da gre za ponaredek.

Policisti so 27-letniku odvzeli prostost in bo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenih sumov kaznivega dejanja Ponarejanja priveden k preiskovalnemu sodniku. Zaradi posesti bokserja pa bo zoper njega uveden prekrškovni postopek po Zakonu o orožju.

Hkrati policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil tudi v smeri sumov kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje državne meje ali ozemlja države po 308.čl. KZ-1, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

J. S.