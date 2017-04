Dan odprtih vrat novomeške splošne bolnišnice

6.4.2017 | 16:30

V novomeški bolnišnici so dan odprtih vrat naslovili »Skupaj v zdravstvu - več zdravja v skupnosti«. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je danes ob Dnevu zdravja, ki ga sicer obeležujemo jutri, pripravila Dan odprtih vrat. Nadeli so mu slogan »Skupaj v zdravstvu - več zdravja v skupnosti«, s čimer so, kot je poudarila direktorica Milena Kramar Zupan, želeli pokazati in povedati, da lahko celovito in skupno povezovalno zdravstveno oskrbo nuditi našim bolnikom samo skupaj, s povezovanjem, sodelovanjem, spoštovanjem in razumevanjem vseh deležnikov, ki sodelujemo v procesu zdravljenja bolnika.

»Naš zdravstveni sistem nudi bolnikom sicer veliko, žal pa je sistem precej organizacijsko tog, nepovezan, kompliciran in zato pogostokrat za bolnika tudi neprijazen. Bolnike se pošilja od vrat do vrat preko napotnice različnih specialistov, pri tem pa se izgublja dragoceni čas, viri, podaljšujejo se čakalne vrste in tudi ustvarja nezadovoljstvo s strani bolnikov. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki je sodelovala v analizi našega zdravstvenega sistema, je kot eno največjih težav in problemov našega zdravstva izpostavil prav celovito integrirano povezovalna oskrba v procesu zdravljenja bolnikov,« je dejala.

Dodala je, da je bolnišnica le eden od deležnikov v procesu zdravljenja. »Začne se že z osnovnim zdravstvom - splošnimi bolniki, pri nadaljnjem zdravljenju pa imajo izjemno pomembno vlogo društva bolnikov, domovi starejše občane, socialne in druge inštitucije, lokalne skupnosti s svojimi preventivnimi in drugimi aktivnostmi, ki pripomorejo za več zdravja bolnikov,« je še poudarila.

Pripravili so pester program, obilo zanimivih strokovnih predavanj, denimo o možganski kapi in rehabilitaciji po njej, demenci, multipli sklerozi, motnjah dihanja v spanju, malignem melanomu, o šoli za starše otrok od 0 do 18 let …, in vodene oglede po dializi, porodniškem, otroškem in radiološkem oddelku ter urgentnemu centru, po hodnikih pa se je predstavilo 23 društev, povezanih z najrazličnejšimi boleznimi.

»Ko zbolimo za akutno boleznijo, pridemo skozi vrata v zdravstveni sistem in z nekaj sreče smo v nekaj dnevih ali morda tednih ozdravljeni in nadaljujemo normalno življenje. Ko pa posledice te bolezni ostajajo trajne ali zbolimo za kakšno kronično boleznijo, se naše življenje bistveno spremeni. Bolezen nas spremlja ponavadi celo življenje in z njo se moramo naučiti živeti in jo obvladovati. Takrat pa ni dobro, da smo sami. Zato se bolniki s podobnimi težavami povezujejo v društva, kajti spoznali so, da skupaj zmorejo več,« je dejal strokovni direktor prim. Milivoj Piletič, strokovni direktor in dodal, da so zato medse povabili društva pa tudi predstavnike zdravstvenih domov, domov za starejše občane, šole, delovnih organizacij in občin. »Pomembno je, da je tudi okolje, v katerem bolniki živijo, prijazno do njih, da sliši njihove potrebe,« je med drugim poudaril.

M. Ž.

Galerija





































































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Depriviligiran Zbrali so se sami bolniki. Preglej samo prijavljene komentatorje