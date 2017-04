FOTO: Veriga prijateljstva združila več kot tisoč ljudi

6.4.2017 | 15:00

Trebanjska galerija je dopoldne dobila tisoč novih prijateljev. (Foto: J. S.)

Trebnje - »Danes smo dočakali vse – veter, dež pa še sonce je posijalo. Prav takšnih je bilo tudi prvih 50 let galerije, ki jo je danes podprla takšna množica ljudi,« je dejala Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), pod okriljem katerega deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje. Ob letošnjem jubileju so namreč v trebanjski galeriji pripravili številne dogodke, med njimi so se odločili tudi podirati rekorde v kulturi. Tako so se v Trebnjem dopoldne prijeli za roke in naredili verigo prijateljstva čez mesto. Galerija je tako dobila več kot 1000 novih všečkov in s tem tudi več kot 1000 novih prijateljev.

Na čelu dolge verige, v kateri se je trlo mladih in starih, od vrtčevskih otrok in šolarjev do starejših iz mirnsko-temeniške doline, krasili pa so jo tudi pisani baloni, je bila pevka Nuša Derenda. »Resnično lepo je na enem mestu videti toliko ljudi, tudi toliko mladih, ki so se zbrali v podporo kulturi,« je povedala pevka, ki je danes med prvimi »všečkala« galerijo. Vsak, ki je bil v verigi, se je namreč pred galerijo podpisal na posebno steno, njegove všečke pa so prenesli na družbeno omrežje.

Še pred tem so nebo nad Trebnjem preplavili pisani baloni. »Če želimo Slovenijo ozavestiti, kakšen edinstven zaklad skrivamo v Trebnjem, moramo o tem povedati vsem,« je dejala Pavličeva. Glavni namen akcije je namreč spodbuditi ljudi, da podpirajo kulturo in galerijo, ki je edini javni zavod v Sloveniji z več kot tisoč del naivnih umetnikov. »Predvsem pa želimo, da vsi vedo, kako posebno galerijo imamo v Trebnjem. Naša Galerija likovnih samorastnikov Trebnje letos organizira jubilejni 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki bo ponovno združil umetnike z vsega sveta,« je še dodala Pavličeva.

Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Wtf Vrlo plemenit cilj. Mal štorasta ideja z baloni v času opevanja ekoloških vrednot....Fuknt vrečko skozi avtomobilsko okno je narobe - spustit tisoč balonov zrak je pa kul.