Šentjernejčan Gregor Štemberger novi kralj cvička

6.4.2017 | 19:40

Letošnji kralj cvička je Gregor Štemberger. Na zdravje!

Šentjernej - Danes popoldne je bilo v Štembergerjevi vinski kleti sredi Šentjerneja živahno in veselo - kako tudi ne, ko pa je na tradicionalnem ocenjevanju vin v okviru 45. Tedna cvička letos zmagal prav cviček Gregorja Štembergerja, priznanega dolenjskega vinogradnika in dobrega poznavalca vin ter degustatorja.

Samo Hudoklin in Gregor Štemberger

Čestitke so kar deževale - seveda v prvi vrsti od kolegov vinogradnikov iz Društva vinogradnikov Šentjernej.

Kot pravi predsednik letošnjega ocenjevanja Samo Hudoklin, ki vinski letnik 2016 ocenjuje kot dobrega, je bil Štemberger nemalokrat že v samem vrhu, prav med prvimi tremi v izboru za kralja cvička. Letos pa se je izteklo tako, kot si je Gregor želel - z zmago. Njegov cviček je imel oceno 16,37.

Novemu kralju cvička, ki je takega uspeha zelo vesel in ne pozabi povedati, da gre zasluga vsej družini, so prišli čestitati mnogi - zmago mu iz srca privoščijo njegovi kolegi iz Društva vinogradnikov Šentjernej, ki so ponosni, da je najboljši cviček prav iz njihove doline. Do sedaj so imeli na Tednu cvička že dvakrat kraljico cvička - Anica Kos je to postala leta 1992 in 1996, leta 2000 pa je bila prvak zvrsti (zaradi spremenjenih pogojev v količini pridelanega cvička ni mogla spet doiti naziv kraljica). Seveda je tudi Kosova prišla voščit Gregorju Štembergerju.

Gregorju Štembergerju je med prvimi čestital dosedanji kralj cvička Franc Medle.

TUDI ŠENTJERNEJSKI KRALJ CVIČKA

Med prvimi je Štembergerju roko stisnil dosedanji kralj cvička Franc Medle, ki mu je zaželel uspešno in zaradi obveznosti, ki pritičejo temu naslovu, ne preveč naporno leto, ravno tako še aktualna cvičkova princesa Anja Mrhar, pa predsednik in podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše in Miran Jurak, in mnogi drugi. Manjkal ni niti šentjernejski župan Radko Luzar, ponosen, da ima prav njihova občina letos najboljši cviček, še bolj zanimivo pa je, da je Štemberbergerjev cviček tudi letošnje protokolarno županovo vino, saj je najvišjo oceno dobilo še na društvenem ocenjevanju. Tako Gregor Štemberger nosi tudi naziv šentjernejski kralj cvička 2017. Zbrani se verjetno še sedajle veselijo, okušajo odličen cviček in druge domače dobrote, ki jih pridno streže Štembergerjeva družina.

Oče in sin, Vinko in Gregor Štemberger

»Teh priznanj smo seveda veseli in nam dajejo motivacijo za delo naprej,« pravi Gregor Štemberger, ki je za očetom Vinkom pred leti prevzel kmetijo in podjetje. To se je zgodilo čisto spontano, saj je Gregor delo v vinogradu in v kleti spremljal že od malih nog, po opravljeni srednji kmetijski šoli v Novem mestu pa se je še izobraževal, tako da je danes dober poznavalec vin in degustator.

Anja Mrhar, Franc Medle, Radko Luzar in Miran Jurak.

TUDI DO 170 TISOČ LITROV CVIČKA LETNO

Štembergerjeva kmetija je bila nekoč govedorejska in prašičerejska, vinograd pa je bil vedno pri hiši. Postopoma so kmetovanje na majhni kmetiji opustili in se preusmerili v vinogradništvo. Nekdanja gospodarska poslopja so spremenili in preuredili v kleti in avtomatsko polnilnico, imajo degustacijsko sobo za skupine.

Kot pove naslednik Gregor, so začeli s hektarom in pol, z dokupovanjem zemlje in zasaditvijo sadovnjakov s trto pa so prišli na 5 hektarov vinogradov in 20 tisoč trsov. Vse imajo na Pleterskem hribu. A Štembergerjevi grozdje tudi dokupujejo - 150 tisoč kilogramov za cviček - in pri tem sodelujejo z okrog 30 vinogradniki iz bližnje okolice.

Sami gojijo največ sort za cviček, ki ga pridelajo največ - na leto tudi do 170 tisoč litrov, imajo pa še zelo dobro modro frankinjo, laški rizling, rumeni muškat, sivi pinot, itd. Že leta 2000 so se lotili penine in lahko se pohvalijo z dvema vrstama: šentjernejsko belo in rdečo penino. Gregor pove, da so se pred nekaj leti sami spomnili še posebne bele zvrsti vina in jo poimenovali decibel'ga.

DELA VSA DRUŽINA

Župan Radko Luzar (na levi) je čestital tudi Gregorjevi ženi Darji, ki je pridno ponujala svoje sveže pečene domače dobrote.

V vinogradništvu Štemberger, ki zaposluje dva delavca, k sreči dela vsa družina. Kolikor moreta, pomagata še oče Vinko in mama Marija, pa seveda »ta mladi« - Gregorjeva žena Darja, ki ima v Šentjerneju tudi slaščičarno Košak, hči Metka, ki obiskuje biotehnično gimnazijo v Novem mestu, ter sin, devetošolec Jernej. Pri večjih delih priskočijo na pomoč tudi prijatelji.

K sreči imajo Štembergerjevi dobro razvito trgovsko mrežo in svoje vino v glavnem prodajo sami, največ cvička pa preko KZ Metlika.

Tudi načrtov Štembergerjevim ne manjka, a o teh več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

Besedilo in foto: L. Markelj

