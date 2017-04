Pravljična preobleka dreves

7.4.2017 | 08:20

Ivančna Gorica - Ste morda opazili umetniško popestritev dreves v središču Ivančne Gorice? Nizanje keramičnih koščkov in na stotine rok je zaznamovalo zgodbo o Življenju našega drevesa. V ponovno prepletanje ustvarjalnih ljudi so tokrat vključili volno, roke in kvačko.

Kot so sporočili z občine Ivančna Gorica, je projekt skupnostne umetnosti vodila Jelka Rojec, učiteljica na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični ob pomoči Knjižnice Ivančna Gorica in ZKD občine Ivančna Gorica, potekal pa je od 8. februarja do 2. aprila letos.

Cilj projekta kvačkanja, ki so ga poimenovali »Pravljična preobleka drevesa«, je spodbujati ustvarjalnost in ročne spretnosti ter medgeneracijsko sodelovanje, tako na ustvarjalnih delavnicah kot tudi v družinskem življenju, opozoriti na naše dragocene »sopotnike«, drevesa, in polepšati središče Ivančne Gorice.

»Niti povezujejo, se spletajo, se pretrgajo, lahko jih zvežemo z vidnimi in nevidnimi vozli. Pričujoča umetniška inštalacija se osredotoča na doživljanje umetnine v prostoru, predstavlja sodelovanje ljudi, opozori na pravljični in domišljijski svet ter prispeva h kulturni ponudbi občine Ivančna Gorica,« pa je zapisala Jelka Rojec.

Odziv na povabilo h kvačkanju poljubnih kvadratov do velikosti 30 x 30 cm, je bil izjemen. Za delo so poprijeli mladi in starejši, začetniki in tisti, ki jim gre že dolgo dobro od rok. Delalo se je doma, v šoli, v knjižnici, v kulturnih domovih, celo na avtobusu na poti iz Planice. Prispelo je več kot 20 m² izdelkov. Sodelovalo je preko 80 ljudi iz vse Slovenije. Sestavili so pet velikih kompozicij in številne manjše. Štiri pravljična drevesa krasijo vhod pred knjižnico, eno drevo pa pred občinsko stavbo na Sokolski ulici v Ivančni Gorici, so zapisali v sporočilu za javnost.

J. S., foto: Gašper Stopar in Jože Rojec

