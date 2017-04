Damjan Zupančič, direktor TPV-jeve Logistike, je logist leta 2016

7.4.2017 | 07:05

Na podelitvi v Potrotožu

Damjan Zupančič (Vir fotografije: TPV)

Portorož - Slovensko logistično združenje je direktorju logistike v TPV Damjanu Zupančiču podelilo najvišje slovensko strokovno priznanje logist leta 2016, so sporočili iz novomeške družbe.

Združenje priznanje podeljuje že deset let. Tokratna podelitev je potekala v Portorožu, v sklopu Logističnega kongresa »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi«.

Logistika lahko ustvarja dodano vrednost

»Priznanje namenjeno celotnemu ožjemu in širšemu timu sodelavcev ter poslovodstvu podjetja, ki razume potrebe logistike in jih podpira. Spodbudno je, da podjetje in stanovsko združenje prepoznava naše pravilne usmeritve in visoko strokovno delo na področju celovitega obvladovanja in razvoja logistike. Glavno vodilo vseh aktivnosti v logistiki je seveda zagotoviti odličen servis kupcu, z internimi aktivnostmi in projekti pa spremeniti dogmo o logistične aktivnostih kot neobhodnih in nujnih stroških poslovanja, v novo razmišljanje, da je lahko pravilno postavljena in vseskozi optimalna logistika tudi proces, ki ustvarja dodano vrednost,« je ob prejemu priznanja povedal Zupančič.

Nominacija za evropsko priznanje

Priznanje se sicer nanaša na več projektov in aktivnosti, ki so jih v družbi TPV izpeljali v preteklem obdobju in tudi na projekte, ki so v izvajanju, pojasnjujejo v novomeški družbi.

Damjan Zupančič je aktiven član Slovenskega logističnega združenja in v zadnjem času vse pogosteje tudi predavatelj na strokovnih predavanjih, konferencah in seminarjih. Direktor Logistike je bil s priznanjem logist leta nominiran tudi v izbor za logista leta pod okriljem evropske logistične zveze (ELA).

B. B.