Danes brez elektrike

7.4.2017 | 07:10

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu Pavičiči;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Šola Marindol.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Ines Sevnica, Zajčja Gora, Ledgonje, Ledina, Slakovec, Pecelj med 10:00 in 11:00 uro in na območju TP Slančji vrh med 08:00 in 14:00 uro. Za področje nadzorništva Brežice na območju TP Izvir izvod Črpališče med 11:00 in 13:00 uro. Za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Trška gora izvod Proti Lavrinšku med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Podbočje šola, Podbočje Ribnik, Podbočje Trg med 06:30 in 07:30 ur in med 13:30 in 14:30 uro ter na območju TP Celine - nizkonapetostni izvod Koritnica med 08:00 in 11:00 uro.

M. K.