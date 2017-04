Občina Šentjernej prodaja grad Prežek

7.4.2017 | 18:55

Šentjernej - Med dolenjskimi gradovi, ki niso v najboljšem stanju, je tudi grad Prežek v vznožju Gorjancev, ki je pravzaprav dvorec iz druge polovice 16. stoletja, Slovencem še najbolj poznan, ker sta v njem veseljačila naš veliki pesnik France Prešeren in njegov prijatelj Andrej Smole - slednji je bil med leti 1833 in 1840 celo lastnik gradu.

Janez Hrovat.

Grad na naslovu Cerov Log 39 sedaj lastnica, to je Občina Šentjernej, prodaja, saj ga zaradi pomanjkanja denarja sama ne more obnoviti in mu dati neke vsebine. Prodaja je sicer načrtovana že nekaj let, v prodajo so ga ponudili agencijam, a resnega odziva ni bilo. Sredi letošnjega januarja je Občina Šentjernej na svoji spletni strani objavila predhodno informativno obvestilo o prodaji in do objave javnega zbiranja ponudb vsa zainteresirana javnost lahko pisno predstavi svoje interese, predloge, mnenja in investicijske namere o gradu.

Kot pravi Janez Hrovat, svetovalec za komunalno in cestno infrastrukturo na Občini Šentjernej, usmeritve pri javnem zbiranju ponudb predvidevajo, da bodo prednost pri nakupu nepremičnine imeli kupci, ki bodo ponudili najvišjo ceno, objekt obnovili skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in ponudili najbolj primerne vsebine v objektu ter ponudili delno javno rabo objekta. Do sedaj na občino niso prejeli pobud, objava prodaje pa bo predvidoma aprila.

190 TISOČ EVROV?

Tomaž Golob.

Na občini Šentjernej upajo, da bo prodaja gradu (edinega v njeni lasti) uspešna, čeprav je jasno, da se bo težko našel investitor z debelo denarnico. Ne bo namreč dovolj le nakup gradu, ki ga je cenilec gradbene stroke leta 2012 ocenil na 190 tisoč evrov (z zemljiščem vred), ampak bo treba kar nekaj milijonov nameniti še za obnovo. Kot pravi Hrovat, bi bilo potrebno po takratnih ocenah restavratorja za obnovo gradu po smernicah zavoda potrebnih pet do šest milijonov evrov.

Več o gradu, ki je po besedah konservatorja na novomeški območni enoti ZVKDS Tomaža Goloba, kljub požigu konstrukcijsko gledano v solidnem stanju, in nasploh o obnovah in možnosti oživitve gradov si preberite v reportaži aktualne številke Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

