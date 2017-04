So v brežiški bolnici naredili strokovno napako? Ali so majhne bolnice nevarne?

7.4.2017 | 09:35

Družino Rokvić na sodišču zastopa odvetnik David Sluga. (Foto: J. A.)

Brežiška bolnica zanika obtožbe Rokvićevih, zastopa jo odvetnik Iztok Starc. (Foto: M. L., arhiv DL)

Krško - "Majhne bolnišnice, kot tudi Brežice, so zelo nevarne. Lokalno skupnost se slepi, da ima bolnico, a zahtevna patologija se lahko reši samo v modernem centru," je včeraj med zaslišanjem na krškem sodišču med drugim povedal specialist kardiologije in vaskularne medicine ter intenzivne medicine prof. dr. Marko Noč, tudi predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino v UKC Ljubljana.

In zakaj je bil zaslišan omenjeni strokovnjak? Družina pokojnega Vladeta Rokvića, z Rake namreč toži Splošno bolnišnico Brežice in trdi, da je njihov mož, oče in dedek umrl zaradi nestrokovnega zdravljenja. Družina je izpostavila, da jim ne gre za odškodnino, gre za to, da se take stvari ne bodo več ponavljale.

"Z veseljem bi mi dali 160 tisoč evrov, za kolikor tožimo, če bi nam kdo vrnil našega očeta," je dejala ena od Rokvićevih hčerk. Ključni očitek tožečih je, da bi morala brežiška bolnica januarja 2012 njihovega svojca prej premestiti v UKC Ljubljana, kjer so primerno usposobljeni in opremljeni za obravnavo najzahtevnejših primerov.

Njihovi trditvi v prid govori tudi mnenje enega najbolj uglednih strokovnjakov s tega področja, ki dela na Dunaju, primarija univ. prof Kurta Huberja, ki je med drugim zapisal: "Pri hitri (urni) premestitvi bi pacient z veliko verjetnostjo preživel."

Podobno stališče je zavzel tudi že omenjeni prof. dr. Noč, ki je dejal, da če bi pacienta iz Brežic v Ljubljano, kjer je eden najboljših svetovnih centrov, prepeljali prej, bi imel 50 odstotno možnost preživetja.

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice mag. Nataša Avšič Bogovič je za Dolenjski list pojasnila, da je takratni direktor že veliko preden je bil tožbeni zahtevek sploh vložen, naročila neodvisno strokovno izvedeniško mnenje pri Zdravniški zbornici, iz katerega izhaja, da strokovne napake pri zdravljenju gospoda Vlade Rokvića ni bilo.To je včeraj na sodišču zagovarjala tudi prof. dr. Andreja Sinkovič iz UKC Maribor, ki je skupaj s kolegom prim. dr. Vojkom Kaničem opravila zunanji nadzor.

"Bolnišnica v tem postopku ni ničesar prikrivala, takšna je bila tudi ves čas komunikacija s pokojnikovo družino, neodvisno strokovno mnenje Zdravniške zbornice pa je bilo izdelano, ne da bi bolnišnica vplivala na izbor ekspertov, ki so izdelali neodvisno mnenje. Kar pa ne moremo trditi za nasprotno zdravniško mnenje, ki ga je naročila v tej zadevi tožeča stranka, ki je torej lahko naročila mnenje pri točno določenem izvedencu. Na tem stališču bolnišnica vztraja, na sodišču pa bomo zadevo poskušali tudi dokazati," je povedala direktorica.

Glede pripombe, da so majhne bolnišnice, kakršna je brežiška, zaradi pomanjkanja izkušenj nevarne, pa:

"Lahko samo rečem, da gre za hudo obtožbo brez jasne podlage. Manjše bolnišnice, tako tudi brežiška, izvajamo zdravstvene storitve v okviru zastavljenih programov in pogodbe z ZZZS. Pri tem upoštevamo smernice za zdravljenje, klinične poti in sprejete standarde, tako tudi v konkretni zadevi. Zapleti pri zdravljenju in strokovne napake, o katerih je verjetno govoril zdravnik, pa se dogajajo tudi v večjih in velikih bolnišničnih ustanovah, a veliko manj na očeh javnosti, kot to primeroma velja za manjše bolnišnice."

Več o tem v prihodnji številki Dolenjskega lista.

J. A.

Komentarji (1) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Nona Že pred mnogo leti,je veljalo,da,če hočeš kmalu umreti,pojdi v Brežiško bolnišnico,tako sem slišala,da so govorili okoliški prebivalci. Sama na srečo nimam nobenih izkušenj z njimi. Se mi pa zdi bolj smiselno.da bi imeli manj bolnišnic in bi bile te veliko bolje opremljene. Verjetno v Astriji,Nemčiji...nimajo vsakih 50 km bolnišnice.