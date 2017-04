Na Obrežju že nekoliko daljša čakalna doba

Na meji s Hrvaško so danes začeli izvajati sistematični nadzor vseh potnikov, tako članic unije kot tretjih držav. Za to so se članice odločile po nizu terorističnih napadov v Evropi.

Po poročanju STA, je sistematični nadzor vseh potnikov tako pri vstopu kot izstopu iz države na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje že nekoliko podaljšal čakanje pri prehodu meje s Hrvaško. Obmejna policija sicer največje zastoje pričakuje ob začetku velikonočnih praznikov prihodnji petek.

