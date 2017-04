Denar za male čistilne naprave

7.4.2017 | 17:50

Mala čistilna naprava (Vir fotografije: Občina Krško)

Krško - Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov, občina pa bo sofinancirala od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2014 do oddaje vloge.

Upravičenci do sofinanciranja so lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva, s sedežem v občini, ki delujejo v javnem interesu. Vloge sprejemajo na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT).

Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decembru. K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačanih računih.

Če bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma. Če bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, bodo obravnavane glede na datum izdane izjave o ustreznosti oz. pravilni priključitvi. Šele tretji kriterij (v kolikor bo potreben) pa bo časovno zaporedje prispetja vlog, pojasnjujejo na občini Krško.

Razpis velja do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru.

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu CPT ali na tej povezavi.

B. B.