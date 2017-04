Ob občinskem prazniku podpis sporazumov za Šmihelsko cesto in Velike Brusnice

7.4.2017 | 10:50

Minister Peter Gašperšič in župan Gregor Macedoni.

Novo mesto - »Danes sem izredno zadovoljen, da podpisujemo dva sporazuma na sam občinski praznik, kar ima lep simbolni pomen. Gre za ureditev Šmihelske ceste skozi naselje, kjer bosta občina in Direkcija RS za infrastrukturo še v letošnjem letu začela gradbena dela. Prav tako je pomemben odsek skozi Velike Brusnice, kjer bodo tudi še v letošnjem letu izvedeni razpisi za gradnjo,« je po podpisu dveh sporazumov z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem danes povedal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Na rotovžu sta namreč podpisala sporazuma o dveh naložbah, na kateri Novomeščani čakajo že vrsto let.

»Vemo, da sta že nekaj let obe investiciji v načrtovanju. Prva je ureditev Šmihelske ceste skozi samo naselje, danes govorimo o odseku od križišča za Smrečnikovo do odcepa oz. križišča za Šukljetovo ulico. Na tem delu se rekonstruira samo cestišče in uredijo površine za pešce. To je pomembno iz prometne varnosti, ravno tako pa je prometna varnost tista, ki je bila naše vodilo v Velikih Brusnicah. Vemo, da je tam ob državni cesti tudi potok in gre za zelo nevarno področje. S projektom, ki ga danes začenjamo, bomo uredili tako površine za pešce kot samo strugo potoka neposredno ob cestišču,« je po podpisu dodal Macedoni.

Za oba projekta bodo v kratkem po obljubah sogovornikov objavili razpisa za izvajalce del. Naložba na Šmihelski cesti je ocenjena na nekaj več kot 850.000 evrov, od tega 60 odst. prispeva Direkcija RS za ceste, 40 pa MO Novo mesto. V Velikih Brusnicah pa je investicija težka okoli 2,3 milijona evrov, od tega bo 442.000 evrov prispeva novomeška občina.

Minister Gašperšič se je po obisku Novega mesta odpravil v občino Žužemberk, dopoldne pa bo obiskal tudi občino Metlika in se nato v Črnomlju sestal z županjama in županom vseh treh belokranjskih občin, ogledali pa si bodo tudi tamkajšnji mejni prehod Vinica. O rešitvi dolgoletnih težav s tovornim prometom na omenjenem prehodu, pa cestah od Dvora do Žužemberka in sanaciji nadvozov v trebanjski občini, ki ni na seznamu današnjih ministrovih postankov, bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović