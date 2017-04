Glasbena pravljica za štiritisočglavo množico

7.4.2017 | 12:25

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Novomeška glasbena šola Marjana Kozine je v minulih dneh na oder Kulturnega centra Janeza Trdine postavila tradicionalno glasbeno pravljico, ki jo vsako leto pod vodstvom mentorjev pripravijo učenci šole. Tokrat so se odločili za pravljico Kresniček z besedilom Marije Jezernik na glasbo Radovana Gobca in v priredbi Petre Slak.

Nosilno vlogo Kresnička je odigrala Neža Cerinšek, odpela pa Aja Koncilija ob spremljavi mladinskega komornega orkestra in pevskega zbora Glasbene šole Marjana Kozine pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta in mentorice Petre Slak.

Glasbena pravljica Kresniček pripoveduje zgodbo o nabritem Kresničku, ki ves čas nagaja vsem v gozdu, dokler ne izgubi svoje lučke in tako postane ene navadna rjava muha. Da bi jo našel, se opravi po gozdu in sprašuje vse, če so jo kaj videli, a nihče mu ne pomaga, dokler ne ugotovi, kaj je počel narobe. Ko se odloči, da se bo popravil, mu sonce znova prižge lučko.

Predstavo si je v enajstih ponovitvah v treh dneh ogledalo skoraj štiri tisoč gledalcev, deset predstav v dopoldanskem času je bilo namenjeno šolam z dolenjskega območja, sinočnja, enajsta predstava pa širšemu občinstvu, med katerim so prevladovali starši nastopajočih.

I. V.

