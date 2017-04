Dolenjska pesem v Pragi

7.4.2017 | 11:40

Vavta vas - Pevci mladinskega pevskega zbora OŠ Vavta vas smo pretekli mesec obiskali češko prestolnico Prago. Udeležili smo se festivalnega dela internacionalnega pevsko glasbenega festivala Prague Young Bohemia 2017.

Z avtobusom Češki naproti

V zgodnjih urah četrtka 23. marca smo se z avtobusom odpravili na pot. Kljub temu da je bila pot dolga, nam ni bilo dolgčas, pa tudi postanke smo delali precej pogosto. Pred vhod hotela smo prispeli v zgodnjih večernih urah.

Prvi vtisi mesta

Po obilnem zajtrku smo se s tramvajem odpeljali proti centru mesta. Najprej smo si v mestni hiši ogledali sprejem zborom, na katerem je praški zbor Cancioneta Prague zapel dobrodošlico v jezikih gostujočih zborov. Po koncertu smo si ogledali stari in novi del mesta ter veliko znamenitosti, o katerih nam je vodička povedala veliko zanimivega. Čakal nas je še večerni del koncerta, kjer smo poslušali nastopa dveh slovenskih zborov. Kljub utrujenosti smo večer preživeli v družbi.

Majhen zbor – velika cerkev

Tudi v petek smo odšli v mesto, tokrat v cerkev Sv. Nicholasa, kjer smo končno odpeli program, ki smo ga dolgo vadili. Nastop smo opravili dobro in vsi smo bili zadovoljni. Po predstavitvi smo si privoščili trdo prislužen počitek in prosti čas. Kasneje smo šli še na znameniti Karlov most. Ob koncu dneva smo se utrujeni odpravili v hotel in zaspali.

Za konec

Naslednje jutro smo se odpravili proti domu. Čeprav smo se v Pragi zelo zabavali, smo komaj čakali, da pridemo spet domov.

Na koncu smo se zahvalili še vozniku ter učiteljicama: zborovodkinji Alenki Šutar in spremljevalki ter violinistki Ani Markelj. Tudi mi, pevci, smo bili pohvaljeni za prvi mednarodni nastop.

Tara Cerinšek in Teodora Damjanić, 8. b, OŠ Vavta vas

Galerija