Za boljši in lepši svet

7.4.2017 | 12:00

Brežice - Osnovno šolo Brežice je v petek, 31. marca, obiskala Alenka Kos, pisateljica in predsednica društva Društva za Boljši svet Vilinski ključ. Učencem od 1. do 5. razreda je predstavila Najlepše vilinske pravljice. Pisateljica sodeluje v projektu Občuti svobodo vode, v katerega bo vključena tudi devetošolka OŠ Brežice Leja Glojnarič.

Alenka Kos je leta 2013 zasnovala projekt Vilinski ključ, ki bo potekal vse do leta 2034. V okviru svojih dejavnosti obiskuje šole in druge ustanove po vsej Sloveniji, da bi jim predstavila svojo vizijo o boljšem in lepšem svetu. Napisala je kar nekaj vilinskih zgodb, nastajajo pa že nove.

Vilinka Alenčica, kakor si pravi ustvarjalka, je tokrat popeljala učence nižje stopnje v vilinski svet. Pisateljica nam je prebrala del svoje zgodbe iz knjige Najlepše vilinske pravljice in opisala, kako sirota Savitri spoznava sedem vrednot. Medtem ko je pisateljica pripovedovala o vrednotah, je posameznim učencem podarila v roke ali v lase cvetove v barvah vrednot. To so sočutje, odpuščanje, ljubezen, hvaležnost, lepota, sreča in obilje, vse vrednote skupaj pa sestavljajo harmonijo. Po koncu zgodbe so učenci povedali, kako sami razumejo posamezne vrednote.

Vilinci živijo na oddaljenem zvezdi zunaj naše galaksije. Tam vlada medsebojna ljubezen in vsi so prijatelji. Z Zemlje te v svet vilinskega ključa popelje škrat Ariel, ki se je pridružil tudi našemu srečanju in zapel svojo pesem.

Učenci so predstavitvi, ki je trajala dve uri, pozorno prisluhnili, zgodba Alenke Kos jih je povsem prevzela. Na koncu srečanja so napisali svoje misli o medsebojni ljubezni, o vilincih, drugačnosti in vrednotah. Trije izžrebani so zapisano na glas prebrali in za nagrado dobili njeno knjigo Najlepše vilinske pravljice ali DVD. Sledila je delavnica, kjer je vsak izdelal svoj vilinski ključek ljubezni.

Na srečanju je bila prisotna tudi uspešna mlada atletinja Leja Glojnarič, učenka naše šole, ki bo sodelovala v obeh projektih - Vilinski ključ in v projektu Občuti svobodo vode (Feel the freedom of the water), ki ga je Občina Brežice v sodelovanju s partnerskimi organizacijami pričela v letu 2016. Leja bo postala knjižna in filmska junakinja v zgodbi, ki jo piše Alenka iz Društva za Boljši svet, Vilinski ključ. Ob tem se bo tako kot ostali knjižni junaki preizkusila v vodnih športih, ki jih pod okriljem projekta Občuti svobodo vode izvajajo športna društva in ostali izvajalci.

Lea je na srečanju od pisateljice prejela ročno izdelan vilinski kjuč ljubezni, ki naj jo spremlja kot mavrica sedmih vrednot.

Vilinski pozdrav – namaarie!

Maja Tomić, Osnovna šola Brežice