Regijsko srečanje učencev posebnega programa

7.4.2017 | 14:25

Vojaški šotor

Novo mesto - V sredo, 5. aprila, je v novomeški vojašnici Franca Uršiča potekalo regijsko srečanje učencev V. in VI. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki ga je organizirala OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto. Vabilu so se odzvale OŠ Dr. Mihajla Rostoharja iz Krškega, OŠ Mirna in OŠ Milke Šobar Nataše iz Črnomlja. Zbrane je najprej nagovoril poveljnik vojašnice g. Maraš nato pa še predstavnica organizatorja Adriana Perič.

V okviru srečanja so si učenci lahko ogledali muzejsko zbirko novomeške vojašnice in se preizkusili v streljanju z lokom ter na trenažerju (računalniškem simulatorju). Ob koncu smo naše goste in gostitelje obdarovali s simboličnimi darili v spomin na današnji dogodek. Srečanje smo zaključili ob glasbi in plesu.

Adriana Perič

