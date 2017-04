FOTO: Na Obrežju vse stoji, za izstop čakajo tudi do tri ure

7.4.2017 | 14:55

Obrežje - Sistematični nadzor potnikov, ki se je danes začel na meji s Hrvaško, prvi dan občutno podaljšuje čakalne dobe na prehodih.

Največja gneča je kot kaže prav na Obrežju. Na slovenski strani je bila ob 14. uri kolona osebnih vozil pred mejnim prehodom dolga dva kilometra, kolona tovornih vozil pa že pet.

Po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra tovorna vozila na izstop iz Slovenije čakajo 2 uri, osebna vozila in avtobusi pa 2 uri in 30 minut

Težave so tudi na hrvaški strani. Na vstop v Slovenijo avtobusi čakajo 3 ure, tovorna vozila 1 uro, osebna vozila pa 45 minut- Slovenska vas: izstop za vsa vozila 1 uro.

O težavah poročajo tudi na drugih mejnih prehodih. STA je okoli 13. ure poročala, da na prehodu Dragonja za izstop iz Slovenije vsa vozila čakajo poldrugo uro. Pri vstopu je promet upočasnjen le za avtobuse, ki čakajo pol ure. Po zadnjih podatkih za Dobovec tovorna vozila čakajo na vstop 45 minut, enaka čakalna doba je za osebna vozila pri izstopu. Na prehodu Sečovlje vstop v državo osebnim vozilom vzame 45 minut.

Gneča se povečuje tudi v Jelšanah, kjer je čakalna doba za avtobuse pri vstopu v državo pol ure, in na prehodu Slovenska vas, kjer pa vsa vozila čakajo na izstop eno uro.

Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste so opozorili, da bo konec tedna povečan promet proti turističnim krajem in nazaj zaradi začetka počitnic v Avstriji, Švici in večjem delu Nemčija pa bo več prometa tudi od Avstrije proti Hrvaški. Prvi večji val tujih vozil pričakujejo konec prihodnjega tedna, ko se bodo začeli velikonočni prazniki.

Sistematični nadzor na meji s Hrvaško se sicer nanaša na vse potnike, tako iz držav članic EU kot iz tretjih držav, tako pri vstopu kot izstopu iz države. Za to se je EU odločila po nizu terorističnih napadov v Evropi. Slovenski policisti so na zunanji schengenski meji doslej sistematični nadzor izvajali le za državljane tretjih držav.

V praksi sistematični nadzor pomeni, da policisti preverjajo potovalne dokumente v podatkovnih bazah, ki so na voljo, torej v schengenskem informacijskem sistemu, Interpolovih bazah podatkov in nacionalnih bazah podatkov.

