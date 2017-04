Regijsko srečanje mladih raziskovalcev

7.4.2017 | 17:00

Dijaki na predstavitvi (Foto: Katja Besal)

Novo mesto - Gimnazija Novo mesto je že šestič zapored gostila srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na srečanju, ki je potekala v sredo, so sodelovale 4 osnovne šole: OŠ Grm Novo mesto, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Brežice in OŠ dr. Jožeta Toporišiča iz Dobove, srednje šole pa je zastopala le Gimnazija Novo mesto.

V primerjavi s preteklimi leti je bilo letos opaziti upad prijavljenih raziskovalnih nalog, predvsem srednješolskih. Osnove šole so predstavile 6 raziskovalnih nalog, ki jih je izdelalo 14 osnovnošolskih raziskovalcev, novomeška gimnazija pa 6 raziskovalnih nalog, pri izdelavi katerih je sodelovalo 12 gimnazijcev.

Vse naloge, pri katerih je sodelovalo 17 mentorjev (6 v osnovnih šolah, 5 z gimnazije in 6 iz raznih inštitucij), so ustrezale ocenjevalnim kriterijem in jih bodo predstavili tudi na 51. državnem srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki bo potekalo v Murski Soboti.

M. L.-S.