Dobrniška šola regionalna zmagovalka tekmovanja Varno na kolesu

8.4.2017 | 11:35

Novo mesto - Podružnična šola Dobrnič (OŠ Trebnje) je regionalna zmagovalka tekmovanja Varno na kolesu in prejemnica donacije v višini 300 evrov, na drugo mesto se je uvrstila OŠ Krmelj (prejela je 200 evrov), tretjega pa je zasedla OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (dobila je 100 evrov). Učenci iz Dobrniča in Krmelja so tako dobili »vstopnici« za zaključno prireditev, ki bo 25. maja v Ljubljani, tako se še naprej potegujeta za glavno donacijo v višini 1.000 evrov in druge nagrade.

V minulem letu je vseslovenski zmagovalec postala ravno dolenjska OŠ Bršljin, ki se je tudi udeležila včerajšnje priredite na OŠ Grm v Novem mestu, so sporočili organizatorji in dodali, da so z nagrado, ki so jo prejeli lani, kupili kar tri nova šolska kolesa in didaktične elemente za izboljšanje ravnotežja.

Z regionalnimi prireditvami (prva je bila včeraj na OŠ Grm v Novem mestu) se zaključuje letošnji razpis Varno na kolesu. Gre za vseslovenski program, ki najmlajše, ki se šele pripravljajo na samostojno vožnjo s kolesom v prometu, opozarja na potrebno prometno znanje, jih spodbuja k varnemu samostojnemu vključevanju v promet in uporabi kolesa v vsakdanjem življenju. Učenci so imeli tri naloge: najprej so morali opazovati promet v okolici šole in prepoznati nevarne točke za kolesarje, pripraviti so morali didaktični pripomoček na izbrano prometno temo ter oblikovati promocijsko gradivo, ki predstavlja kolesarjenje kot okolju in zdravju prijazno prevozno sredstvo.

Na OŠ Grm se je zbralo več kot 100 otrok s 13 šol. Uvodoma so spremljali uradni program, preverili, kako potekajo treningi v novomeškem Kolesarskem klubu Adria Mobil, nazadnje pa so se podali še na kolesarski poligon, ki ga je pripravila Agencija za varnost v prometu in se pridružili predstavitvi Policije Novo mesto.

STATISTIKA

Po podatkih Generalne policijske uprave je bilo v letu 2016 v prometnih nesrečah udeleženih 1.391 kolesarjev, kar 3,7 % manj kot v predhodnem letu 2015 (zabeleženih 1.442 tovrstnih prometnih nesreč). Pri tem je v nesrečah umrlo 13 kolesarjev, 179 je bilo hudo telesno poškodovanih in 991 lahko telesno poškodovanih. Podatki sicer kažejo na rahel upad nesreč s smrtnim izidom (7,8 % oz. 14 kolesarjev je v letu 2015 na cestah izgubilo življenje) in hudo telesno poškodovanih (25,1 % oz. 224 kolesarjev), povečuje pa se delež kolesarjev z lahkimi telesnimi poškodbami (v letu 2015 je bilo tovrstnih poškodb 979 oz. 1,2 % manj kot v letu 2016).

VARNO NA KOLESU

Program Varno na kolesu organizira družba Butan plin s podporo Javne agencije RS za varnost prometa, Kolesarske zveze Slovenije, podjetja Telekom Slovenija in družbe BTC. Vseslovenski program, ki poteka že peto leto zapored, je od leta 2012 do danes združil že več kot 10.000 mladih kolesarjev in kolesark iz več kot 250 različnih osnovnih šol.

J. A., foto: Butan plin

