V spomin umorjeni učiteljici Jožici Venturini

8.4.2017 | 08:35

prireditve ob spominskem dnevu Jožice Venturini se je udeležil tudi njen sin Dušan (drugi z desne). (Foto: M.Ž.)

Izvrstni učenci in delavci šole.

Franc Plut

Straža - Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB Straža se je sinoči v sodelovanju z osnovno šolo Vavta vas spomnila na partizansko učiteljico Jožico Venturini, ki je bila marca leta 1944 kruto umorjena. Po njej je vavtovška osnovna šola od leta 1987 do 1991 nosila tudi ime.

»Včasih se sprašujem, kako plemenit, pogumen in cilju predan je človek, ki žrtvuje svoje življenje za nekaj tako vzvišenega kot je domovina. Jožica Venturini je verjela v ljudi, verjela je v mlade in kljub težkim razmeram in nenehnim grožnjam vlagala svoj trud in energijo v poučevanje mladine. A ne le kot učiteljico, sokrajani so jo spoznali tudi kot srčno žensko, ki je vedno našla toplo besedo za tiste, ki so jo potrebovali, tiste, ki jim je zmanjkovalo poguma,« je v pozdravnem nagovoru zbranim, med njimi je bil tudi njen sin Dušan Venturini, dejala Sabina Erjavec, v.d. ravnateljice šole, in dodala, da mladim želijo privzgojiti vrednote, ki jih vidi v dediščini Jožice Venturini – pogum, pripravljenost pomagati sočloveku, strpnost, požrtvovalnost, domoljubje in predanost.

V izvrstnem programu, ki so ga pripravili na šoli, so s pesmijo, recitacijo, glasbo in plesom nastopili učenci in delavci šole, zapel je Mešani pevski zbor Društva upokojencev Straža, spominski večer pa je zaključil Franc Plut z recitalom Frontnega teatra »Naš pohod«.

M. Ž.

Galerija

















































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 1h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni Zadovoljen So jo partizani lepo pospravili ko enemu od njih ni dala. 49m nazaj Oceni Resnica Zadovoljen in seveda ti to zihr veš. Si bil zraven. Osel zaplankani !! 22m nazaj Oceni Zadovoljen Seveda da sem bil zraven ko se je kralo in pilo. mar ne prepoznaš več soborca, ti je pijača iztrebila mozak ? Preglej samo prijavljene komentatorje