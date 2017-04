Gorele bale sena, trava in zabojnik; nevarnost pred požari

8.4.2017 | 09:45

ilustrativna slika (foto: M. L.-S.)

Včeraj ob 5.39 uri so v Rožni ulici v Kočevju gorele bale sena. Požar je uničil 15 bal, pogasili pa so ga gasilci PGD Kočevje, ki so ob 19.32 uri posredovali tudi ob gašenju trave na območju Kočevskega rudniškega jezera v Šalki vasi. Skupaj z gasilci PGD Šalka vas, ki so pogasili okoli 200 kvadratnih metrov suhe trave.

Gorel papir

Ob 21.36 uri je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel večji zabojnik poln papirja. Ogenj so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. O dogodku so obvestili policiste PU Novo mesto.

Velika požarna nevarnost

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (U.l. RS, št. 20/14), je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 1. aprilom 2017 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajata poostren nadzor.

Po podatkih Agencije RS za okolje je v krajih z majhno količino padavin še vedno velika nevarnost požarov v naravnem okolju.

M. L.-S.