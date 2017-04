V prevrnjenem vozilu dva poškodovana

8.4.2017 | 10:15

ilustrativna slika

Včeraj ob 17.25 uri se je pri kraju Brezina, občina Brežice, prevrnilo osebno vozilo. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, postavili vozilo nazaj na kolesa in nudili pomoč delavcem vlečne službe in reševalcem NMP ZD Brežice pri oskrbi poškodovanih. Poškodovani osebi so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Zaprta cesta zaradi motokrosa

AMD Brežice obvešča o popolni zapori državne ceste R3-675, odsek 1207 Čatež ob Savi-Mokrice (od km 1,850-2,100) danes od 7.00-21.00 in jutri od 7.00-19.00 zaradi izvedbe prireditve »Motokros dirka«.

Podaljšana zapora

Kostak d.d. obvešča, da se popolna interventna zapora na lokalni cesti LZ 193221 Bohoričeva ulica, zaradi rekonstrukcije cestišča, podaljša do 14.4.2017.

M. L.-S.