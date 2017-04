FOTO: Srečno in vse najboljše, Novo mesto!

8.4.2017 | 12:25

Častna občanka je postala Ria Bačer

Vsi letošnji nagrajenci in dobitniki priznanj

Novo mesto - Ob včerajšnjem občinskem prazniku MO Novo mesto je v Kulturnem centru Janeza Trdine sinoči potekala slavnostna akademija, na kateri so podelili občinske nagrade in priznanja za leto 2016. Župan Gregor Macedoni se je v nagovoru med drugim zahvalil dobremu sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in gospodarstvom, nato pa skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije za nagrade in priznanja Bojanom Kekcem podelil občinske nagrade.

Kot je bilo znano že s februarske seje občinskega sveta, so priznanje MO Novo mesto prejeli Gimnazija Novo mesto, v njenem imenu ravnateljica Mojca Lukšič, msgr. Andrej Glavan za Škofijo Novo mesto in prostovoljka Anica Korasa. Trdinovi nagradi sta dobila Barica Smole in Marjan Hren, nagrado MO Novo mesto pa učiteljica Zinka Muhič, športnik Primož Kobe in režiser Žiga Virc.

Častna občanka MO Novo mesto je postala upokojena novinarka in pisateljica Ria Bačer, ki se je v imenu vseh letošnjih nagrajencev na kratko zahvalila za vso pozornost in čast.

Druženje se je po prireditvi, ki so jo z glasbenimi vložki popestrili člani Vokalne akademije Jurija Slatkonje, nadaljevalo še v avli kulturnega centra.

M. M., foto: B. B.

