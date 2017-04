Srečanje literatov Mirnske in Temeniške doline

8.4.2017 | 13:30

V Trebnjem so včeraj gostili 1. območno srečanje literatov Mirnske in Temeniške doline. (Foto: J. S.)

Območni literarni natečaj je strokovno spremljal mentor in urednik prof. Ivan Gregorčič.

Trebnje - Trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) je v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje pripravila 1. območno srečanje literatov Mirnske in Temeniške doline. Območni literarni natečaj je bil namenjen avtorjem, starejšim od 15 let, ki delujejo na območju občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje, sodelovali pa so lahko s svojimi še ne objavljenimi deli.

Vabilu se je odzvalo 15 avtoric in avtorjev, sedem jih je sodelovalo s proznimi in osem s pesniškimi deli. »Pesniški prispevki so se gibali v razponu od klasičnega pisanja v duhu Valentina Vodnika prek romantičnega pisanja v duhu 19. stoletja pa do izkristaliziranih prispevkov v sodobni pisavi in tudi v kratkih haikujevskih, močno nabitih pesniških podobah. Pri prozi se je, kot je običajno, izkazalo, da je ta morda premalo pripovedna, da je preveč umovalna oz. razlagalna, kar pa ne velja za vse prispevke. Čeprav prispela dela kažejo dosti visoko stopnjo pismenosti, niso še vsi avtorji prestopili praga literature, nekateri pa že kar krepko. Skratka, tudi pri proznih prispevkih je razpon od nekako začetniških, kjer imajo avtorji še težavo z oblikovanjem snovi, pa vse do tistih, ki so pravzaprav že literarno izdelani za objave v resnih revijah,« je o prispelih delih povedal strokovni spremljevalec srečanja, mentor in urednik prof. Ivan Gregorčič.

Ivan Gregorčič je profesor slovenskega jezika in književnosti, ki je bil 25 let literarni urednik pri reviji Rast in tudi avtor številnih strokovnih člankov. Večkrat je bil selektor in vodja literarnih delavnic v okviru literarnih gibanj ZKO oz. JSKD, literarni mentor je tudi svojim učencem na OŠ Mirna, svoje pesmi pa je objavljal v Samorastniški besedi, Dolenjskih razgledih, Književnih listih, Sodobnosti in Rasti ter jih izdal v dveh pesniških zbirkah: Beg gazel in Si slišal pesem?

Kot pravi vodja trebanjske izpostave JSKD Mojca Femec, jih je odziv tukajšnjih literatov prijetno presenetil. Želijo si, da bi srečanje preraslo v vsakoletno, tiha želja pa je tudi spodbuditi ustanovitev literarnega društva na tukajšnjem območju. Srečanje literatov so sicer v Trebnjem pripravili včeraj.

»Tovrstna srečanja so namenjena ljudem, ki jih druži enako zanimanje, na njih se lahko pogovorijo o različnih načinih pisanja, hkrati pa dobijo smernice za nadaljnjo ustvarjalno rast, predvsem pri obrtni dodelavi svojih izdelkov in iskanju različnih tem,« je še dejal Gregorčič, ki je na zaključeni delavnici, namenjeni avtoricam in avtorjem, tudi podal strokovno mnenje o prispelih delih in smernice za nadaljnje ustvarjanje.

Na 1. območnem srečanju literatov Mirnske in Temeniške doline so sodelovali: Pavlina Hrovat, Stane Peček, Jasna Kastigar, Ivan Korponai, Gordana Lalić, Marta Rataj, Joži Sinur, Miša Shaker, Anica Zidar, Duška Lah Peček, Tilka Gorenc, Zvonko Simeunić, Sara Krnc, Magda Kastelic Hočeva in Ivanka Ponikvar.

Sledil je še literarni dogodek za javnost z branjem izbranih del avtorjev in avtoric natečaja v interpretaciji Mojce Nose, kulturni programom so sooblikovali učenci glasbene šole Trebnje – kvartet kitar z mentorico prof. Saro Zajc ter harmonikarja Matic Zoran in Andraž Močnik -, dogodek pa je povezovala Mateja Leban. Včerajšnji dogodek je sicer potekal v okviru Golievih dni, v sklopu območnega srečanja pa bodo prividoma maja v času Tedna ljubiteljske kulture izdali še zbornik s prispelimi literarnimi deli.

J. S.

