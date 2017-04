V Mansarti bodo začeli z likovnim ustvarjanjem

8.4.2017 | 14:30

Ob otvoritvi je o načrtovanih aktivnostih, ki bodo potekale v Mansarti, spregovoril Sašo Koprivec. (Foto. M. L.-S.)

Z otvoritve (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Letos in pol odkar je Center za turizem in kulturo Kočevje prevzel v upravljanje decembra 2015 ustanovljen Kulturni center Kočevje (KCK) so v KCK odprli Mansarto. Gre za podstrešni prostor, ki se razprostira vzdolž skoraj celotne stavbe nekdanjega kina v Kočevju, namenjen pa bo različnim kulturnim dejavnostim.

»Začeli bomo z likovno dejavnostjo,« je ob otvoritvi povedal vodja kulture v Zavodu za turizem in kulturo Kočevje Sašo Koprivec. Zato so že ob sami otvoritvi prostor, ki bo služil druženju ob ustvarjanju, začeli zbirati interesente za likovne delavnice. Te bodo vodili: slikar Sašo Koprivec, kipar Marko Glavač in slikarka Nataša Gašparac in bodo, kot je povedal Koprivec, nekaj podobnega, kot je že utečena in prepoznavna likovna šola, ki jo izvajajo v Rokodelskem centru Ribnica.

M. L.-S.