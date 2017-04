Sprožili sirene sistema javnega alarmiranja

8.4.2017 | 17:05

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Regijski center za obveščanje Novo mesto obvešča, da so danes ob 14.56 uri zaradi požara na gospodarskem objektu v kraju Družinska vas, občina Šmarješke Toplice, sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Bela Cerkev, Orešje in Zbure, zaradi požara na gospodarskem objektu v kraju Grm, občina Trebnje, pa ob 16.20 uri v krajih Ponikve, Lukovek in Račje selo.

M. L.-S.