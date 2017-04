Športno rekreacijski center Loka dobil lepšo podobo

8.4.2017 | 17:15

Kar 70 prostovoljcev se je v Novem mestu udeležilo akcije Dan za spremembe. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto se je danes dopoldne že osmo leto zapored pridružil vseslovenski akciji Slovenske filantropije Dan za spremembe. »S tem dnem želimo spreminjati naše okolje in družbo na bolje in opozoriti, da vsak posameznik lahko prispeva k spremembam. Letošnji moto je bil spodbujati in širiti sodelovanje, saj skupaj zmoremo več in lahko v enem dnevu naredimo vidno spremembo,« je povedala Barbara Ozimek, sekretarka OZRK Novo mesto.

In res so naredili spremembo. V sodelovanju z Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto so se odločili, da obnovijo objekte na Športno rekreacijskem centru Loka. Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo 20 organizacij in tako so z 70 prostovoljci opravili skoraj 350 ur prostovoljnega dela. »Največ prostovoljcev je bilo z OZRK in krajevnih organizacij Rdečega križa, iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela je s svojimi mentorji sodelovalo 15 otrok družin z migrantskim poreklom, od šol pa sta bili najbolje zastopani novomeški Gimnazija Novo mesto in Ekonomska. Sodelovali so tudi podjetniki, upokojenci, cele družine… Za nabavo materiala so poskrbeli zavod, novomeški Rdeči križ in prostovoljci, malico pa je donatorsko prispevalo Gostišče Loka,« je povzela Ozimkova.

Prostovoljci so obrusili in pobarvali igrala, klopce, vrata, hiške in kovinske stebre ter uredili stezo za tek in skok v daljino. »Ob zaključku akcije smo prostovoljcem predstavili tudi izvedeno akcijo v številkah, se ozrli na sijoče sveže prebarvane objekte in se poslovili z besedami, da je Dan za spremembe dodobra spremenil in polepšal Športno rekreacijski center Loka,« je bila zadovoljna Barbara Ozimek.

M. Ž.

Galerija





































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 8h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Nezadovoljen Čakajte malo. Novomeška zveza za šport dobi DVA MILJONA EUR letno za vzdrževanje športne infrastrukture. Loko pa potem rihtajo prostovoljci ? 7h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni lokalpatriot hahaha, malo pobarvajo, pometejo, poberejo smeti , pa gre dnar ne? adijo 2 miljončka:) Ja delo je pa opravil tako im ZAVOD, in prikazal kot tapravo investicijo;) hahahaha, ma to te sezuje kaj ti delajo novomeškim ovcam:) In prav je tako. Čestitam Macedoniju in ekipi, ki dobro obrača malomeščane upssss NM:) op.p. hahaha....kašni bedaki tu živijo, da te kap. 7h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni lokalpatriot Podreš drevesa, postaviš klopco, porušiš stavbo , prebeliš ograjo , postaviš parkirišče, naročiš o vsem tem analizo, projektante pa pobereš par milijončkov davkoplačevalskim ovčicam NM. Bravo Macedoni, najjači si:) Še enkrat te bom obkrožu 2018, ker bolšga pa še ne do zdaj! :) Točno tacga si zasluž ta glup Nm folk! Čestitke! Preglej samo prijavljene komentatorje