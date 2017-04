Uredili vse načrtovano

8.4.2017 | 17:50

Z akcije (Foto: TD Senovo)

Senovo - Današnje čistilne akcije v Senovem se je udeležilo 37 ljudi, med katerimi so bili člani: Turističnega društva Senovo, Lovske družine Senovo, DPM Senovo, DKD Svoboda Senovo, KO RK Senovo, PGD Senovo, KO ZB za vrednote NOB Senovo ter predstavniki OŠ XIV. divizije Senovo in krajani Senovega.

Kot nam je sporočil predsednik TD Senovo Anton Petrovič, so v skladu s programom aktivnosti uredil vse načrtovano: očistili so parkirišča, eko otoke, oglasna mesta, uredili javna parkirišča in pokosili javne zelenice ter pripravili podporni zid za nadaljnjo ureditev. »V imenu TD Senovo se zahvaljujemo Zavarovalnici Triglav d.d. območna enota Krško in HESS d.d., ki sta v sklopu družbene odgovornosti podprli našo akcijo,« je še sporočil.

M. L.-S.

