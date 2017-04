Zaletel se je v odbojno ograjo

8.4.2017 | 18:50

Danes ob 7.27 uri se je na avtocesti Novo mesto—Brežice, pri kraju Otočec, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in obstalo na strehi na cestišču. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju nesreče. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator ter počistili razlite motorne tekočine in cestišče. V času intervencije je bil odsek avtoceste zaprt za promet.

Poškodoval se je pri sečnji

Ob 14.01 uri se je v gozdu pri Grabrovcu, občina Metlika, pri sečnji dreves poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga predali dežurni ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoč, katera ga je s helikopterjem SV prepeljala v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Metlika in Grabrovec so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenca ter zavarovanju mesta pristanka helikopterja.

Gorelo v gospodarskem poslopju

Ob 14.51 uri so v Družinski vasi, občina Šmarješke Toplice, v gospodarskem objektu gorele odložene stvari. Gasilci PGD Šmarjeta, Zbure, Orešje in Bela Cerkev so ogenj omejili in pogasili. Vzrok in višino škode bodo ocenili policisti.

Požar se je razširil tudi na gozd

Ob 16.16 uri je v kraju Grm, občina Trebnje, gorela hlodovina in lesni odpadki na deponiji. Požar se je razširil tudi na bližnji gozd, kjer je gorela podrast in listje na površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek, Ponikve in Račje Selo so požar pogasili, z delovnim strojem premetali žarišča in zalili z vodo.

Padel z lestve

Ob 16.05 uri je v naselju Kočarija, občina Kostanjevica na Krki, občan padel z lestve in se poškodoval. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorele ciprese ob hiši

Ob 16.26 uri so v Ulici Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, zagorele ciprese ob stanovanjski hiši. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pri Krškem so požar pogasili in pregledali okolico. Obveščene so bile pristojne službe.

