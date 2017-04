Krkašem nova zmaga

Ljubljana, Novo mesto - Košarkarji Krke so v 5. krogu lige Nova KBM za prvaka v gosteh premagali Union Olimpijo z 71:68 (17:19, 34:39, 58:54).

Košarkarji Krke so tako dobili veliki slovenski derbi z Union Olimpijo. V dvorani Tivoli so zmagali tudi zahvaljujoč dvema izjemnima košema, trojko Matica Rebca s svoje polovice igrišča ob koncu tretje četrtine ter zadetek iz težkega položaja Marka Lukovića dobro minuto pred zaključkom za končni rezultat. Krka je tako vknjižila četrto zmago v ligi za prvaka, Ljubljančani pa so doživeli drugi zaporedni poraz in zdrsnili na negativno razmerje 2-3.

Kot poroča STA, je Krka do zmage prišla zasluženo, saj je v odločilnih minutah pokazala več volje in bila bolj natančna. To še posebej velja za zadnje minute, v katerih so bili koši redki, saj sta ekipi vse sile usmerile v obrambo. Tako so gostje ubranili prednost petih točk (68:63), ki so si jih priigrali tri minute pred koncem. Ključni koš je minuto in 15 sekund pred iztekom časa dosegel Luković, ki je vrgel na koš, potem ko je že izgubil ravnotežje in stopil korak nazaj. Zmaji so imeli še dovolj časa za izenačenje, toda obramba Krke je bila tako agresivna, da domači niso prišli do odprtega meta na koš.

Pri zmagovalcih sta največ točk dosegla Erjon Kastrati (17, met 6:8) in Marko Luković (14, 5 skokov), pri domačih pa sta izstopala Gregor Hrovat (20 točk, trojke 4:9, 5 podaj) ter Brandon Jefferson (19 točk, trojke 4:7).

V naslednjem krogu, ki bo v soboto, bo Union Olimpija gostovala na Polzeli, Krka pa bo gostila državne prvake iz Domžal.

