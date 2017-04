Ramplači peli in igrali, podeželske ženske razstavile jedi iz jajc

9.4.2017 | 12:00

Koncert so pripravili že 14. leto.

Bučka - Na Bučki je bil sinoči pravi praznik. Tako je vedno, ko Bučenski ramplači povabijo na tradicionalni koncert in ko pridne članice Društva podeželskih žensk Bučka pripravijo tematsko razstavo jedi - tokrat so prišle na vrsto jedi iz jajc.

Pri tem so bile članice neverjetno domiselne in ustvarjalne. Verjetno sploh ne pomislimo, v katerih jedeh vse se skriva jajce, ki je pomemben vir beljakovin, vitaminov in mineralov, holesterola pa ima manj, kot so včasih opozarjali, in kaj vse se da pripraviti iz jajc. To so zakuhe, glavne jedi, priloge, različne solate, palačinke in druge sladice, jajce je nepogrešljiv zajtrk. Seveda niso pozabili tudi na pirhe, saj je velika noč pred vrati.

Del ekipe društva, ki se je potrudila z razstavo iz jajc.

Kot je povedala predsednica Društva podeželskih žensk Bučka Vida Gros, je sodelovalo preko trideset članic, med njimi mnoga dekleta, ki so se pripravljena učiti in nabirati nove izkušnje v kulinariki, kar jih še posebej veseli. V društvu so tudi sicer pridne vse leto, njihov glavni dogodek pa je šarklijada 25. junija.

Ramplači iščejo šestega člana

Vokalno-instrumentalna skupina Bučenski ramplači, ki igra na kmečka orodja, je koncert pripravila že 14. leto zapored. Občinstvo, ki je čisto napolnilo kulturni dom, so ramplači navdušili s petjem in igranjem, v repertoarju seveda ni manjkala njihova »himna« Mi smo fantje z Bučke vsi doma, so pa za konec koncerta prihranili še novo pesem - Bodimo si dobri. Kot pove vodja skupine Slavko Pungeršič, je bilo lansko leto zanje eno prelomnih, saj so po težkem letu 2015, ko sta se od njih za zmeraj poslovila dva dolgoletna člana, dopolnjevali skupino. Tako imajo sedaj novega harmonikarja Matjaža Brajerja, šestega člana pa še iščejo.

Vida Gros in Darko Povše

Koncert, na katerem ni manjkalo humorja, za kar sta poskrbela tako njihov voditelj Darko Povše ter ramplač Milan Hočevar, so obogatili gostje iz različnih koncev Slovenije. Nastopili so: Pevci izpod Gorjancev, Ljudski pevci in godci Trebelno, Ansambel Slučaj, Klapa Parangal, Klančakovi godci, Majda in Marjan Petan. Zbrane je nagovoril tudi škocjanski župan Jože Kapler.

Vsi nastopajoči so se strinjali, da je nocoj ena lušna noč, zato so to pesem tudi zaigrali in zapeli skupaj, pomagali pa so jim še poslušalci, ki so se ob koncu ob klepetu še radi zadržali ob kozarčku bučenskega vinčka.

Besedilo in foto: L. Markelj

