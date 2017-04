Prvi poraz po menjavi trenerja

9.4.2017 | 10:15

Krško - Nogometaši Krškega so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije na domači zelenici stadiona Matije Gubca izgubili proti velenjskemu Rudarju z 1:2 (1:2).

Krčani so po menjavi trenerja doživeli prvi poraz. Po zmagah proti Radomljam in Kopru ter točki z Mariborom so tokrat priznali premoč Velenjčanom, ki so do prednosti prišli v zadnjem delu prvega polčasa. Velenjčani, ki so Krško premagali sploh prvič v prvoligaških obračunih, so se tako tekmecem na lestvici oddaljili za pet točk in ostajajo sedmi.

Čeprav so uvodoma boljši vtis pustili Krčani, pa so po zaslugi boljše druge polovice polčasa ta del igre dobili Velenjčani. Po dokaj mirnih prvih 20 minutah so takrat še podjetnejši Krčani povedli, ko je Nikola Gatarić Mateja Radana premagal s strelom po tleh iz obrata malce znotraj kazenskega prostora.

Po zadetku pa se je igra vse bolj nagibala v korist gostov. Arafat Mensah je sicer v 32. minuti še malce zaposlil Radana s strelom z roba kazenskega prostora, v 37. in 41. minuti pa so knapi poskrbeli za preobrat.

Najprej je po protinapadu in podaji Damjana Trifkovića zadel John Mary, ki je dobro stekel v globino in obšel vratarja ter s strelom v prazno mrežo dosegel svoj 13. zadetek v sezoni, štiri minute zatem pa je po novi Trifkovićevi podaji, takrat z leve strani, z glavo zadel od obrambe povsem pozabljeni Klemen Bolha. Še pred tem, v 32. minuti, je Mary zapravil še eno velenjsko priložnost, ko je za malo zgrešil cilj.

V drugem polčasu je bilo prvič malce bolj vroče v 58. minuti, ko je bil Trifković po Maryjevi podaji malce prekratek oziroma prepočasen pred vrati. Sledilo je novo obdobje brez priložnosti na eni in drugi strani, malce več želje so kazali Krčani, ki so si želeli izenačujoči zadetek, a tudi po zaslugi slabih podaj v kazenski prostor ostali brez njega. Prišli so do nekaj strelov (Roko Nakić, Filip Dangubić), ki pa so bili preslabi za spremembo izida, poroča STA.

Krško bo v 29. krogu v ponedeljek, 17. aprila, gostovalo v Domžalah, Rudar pa bo dva dni prej gostil Maribor.

