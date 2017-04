Celje zasluženo do točk, Krka nudila dostojen odpor

9.4.2017 | 11:05

Celje, Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so v 4. krogu končnice v ligi za prvaka drevi gostovali pri aktualnih in serijskih državnih prvakih, ekipi RK Celje Pivovarna Laško, ki je zmagala z rezultatom 41:29 (20:15).

Rokometaši Krke tudi po četrti tekmi v skupini za prvaka ostajajo brez točke, četrti poraz jim je prizadejalo Celje. Državni prvaki se niso dolgo mučili z Dolenjci, na koncu so slavili visoko zmago.

Kot so sporočili iz novomeškega kluba, je Krka nudila odpor Celjanom do 13. minute, takrat pa so varovanci Branka Tamšeta dodali plin in si do polčasa priigrali lepo prednost za nadaljevanje - 20:15. Do 40. minute so prednost podvojili in odločili zmagovalca. Novomeščani so vmes zaostanek znižali na osem golov zaostanka, a so domačini v zaključku tekme prednosti povišali celo na +12. Kljub porazu Krke pa je trener Mirko Skoko pohvalil igro fantov, ki bodo priložnost za prve točke v končnici za prvaka iskali na naslednji domači tekmi proti ekipi Loke.

Prvi strelec tekme je bil David Didovič z osmimi goli, po sedemkrat sta bila uspešna Grega Okleščen in Borut Mačkovšek.

Izjavi po tekmi:

Branko Tamše, trener Celja: "V tekmo nismo vstopili tako, kot sem si želel. Vedeli smo, da bo Krka poskušala igrati hitro in z izvajanjem hitrega centra. Zelo lepo so nam v začetku razbijali obrambo, prejeli smo veliko preveč zadetkov, igrali praktično brez prekrška. Vse to so stvari, na katere sem opozarjal cel teden, ampak očitno fantom niso prišle v podzavest, zato sem mogoče na klopi deloval malce bolj nervozno. Ampak kljub temu smo kmalu stvari postavali na svoje mesto in kontrolirali tekmo od 18. minute dalje tako, kot smo želeli, čerav je bilo veliko napak v vseh segmentih rokometne igre. Vsekakor pa čestitam ekipi Krke, ki nekako ni popuščala skozi celotno tekmo. Mi smo praktično odigrali z vsemi igralci, tudi tistimi, ki igrajo nekoliko manj, saj jim je igro omogočila prva postava in mislim, da je na koncu rezultat realen."

David Didovič, MRK KRKA: "Pozna se, da je ekipa Celja za razred boljša, da je za njimi evropska liga, da imajo tudi veliko menjav in da so fizično močnejši od nas. Kljub temu smo jim dali trideset golov in v napadu odigrali zelo solidno. Jaz sem z igro zelo zadovoljen, sedaj pa moramo to samo še potrditi proti Loki."

Dvorana Zlatorog, gledalcev 450, sodnika: Škvarč (Dobova) in Žitnik (Trebnje).

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Malus 2 (1), Babarskas, Janc 4, Razgor 2, Suholežnik 4, Marguč 5 (1), Grošelj 3, Poteko, Gajić, Zarabec 2, Kodrin, Mačkovšek 6, Mlakar 5, Žvižej 7 (2), Bećiri.

MRK Krka: Nunčič, Rašo 3, Jurečič 4 (1), Lavrič, Didovič 8, Okleščen 7, Pršina 2, Tomić, Irman 2, Jakše 2, Brajer, Bezgovšek, Klobčar 1.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 5 (4), Krka 2 (1).

J. S., foto: Danilo Kesić/MRK Krka

Galerija