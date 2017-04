Na Ribniškem duatlonu tokrat prijetnih 20 stopinj

9.4.2017 | 16:30

Ribnica - Z rekordno udeležbo, s skoraj 250 duatlonci, se je v Ribnici na Dolenjskem začela sezona slovenskega pokala v duatlonu, triatlonu in akvatlonu. Že tradicionalna, 19. izvedba ribniškega duatlona, ki je štel tudi za državno prvenstvo, tudi tokrat ni minila brez spektakularnih dvobojev na tekaški in kolesarski progi, odstopov nekaterih favoritov, borb do zadnjega metra za državni naslov itd. Za razliko od prejšnjih let, ko je znalo v Ribnici redno deževati in snežiti, je tokrat prijetnih 20 stopinj Celzija grelo tako številne tekmovalce in gledalce. Organizatorji so zabeležili tudi veliko mednarodno udeležbo tekmovalcev iz Avstrije, Italije in Hrvaške. Zelo velika je bila predvsem udeležba na tekmi otrok, tako imenovanih cicijev. Uvodoma pa je velika gruča najmlajših, v spremstvu staršev, odtekla promocijski tek (brez kolesa), in so se tako prvič soočili s tekmovalnim izzivom.

Kot so sporočili s triatlonske zveze Slovenije, je na glavni tekmi, v sprint duatlonu (5 km kolesa, 20 km teka, 2,5 km teka) za državno prvenstvo, zaradi tekem in treningov v tujini manjkalo nekaj triatlonskih prvokategornikov (Pleše, Dornik, Šimic, Koradej itd.), kljub temu pa je bila tekma nepozabna. Že drugič zaporedoma je državni prvak v sprint duatlonu postal 18-letni kamniški triatlonski biser Matevž Planko, član TK Trisport Exoterm iz Kamnika, ki je s časom 1 ure, 2 minuti in 21 sekund za 5 sekund prehitel Urha Klenovška, člana TK Telemach Ljubljana. Tretji je bil Mark Mandič iz kamniškega TK Utrip s časom 1 ure, 2 minuti in 43 sekund.

Pri dekletih je državna prvakinja postala Katja Hočevar iz TK Telemach Ljubljana s časom 1 ure, 17 minut in 6 sekund. Minuto in 11 sekund je za njo zaostala Pevec Hanah in ŠDP, tretja pa je bila s časom 1 ure, 19 minut in 13 sekund Urška Bernot iz TK Trisport Exoterm.

Kot vsa leta doslej so se lahko v cilju tako najmlajši kot najstarejši posladkali z dobrotami, ki som jih spekle pridne Ribničanke. Zadovoljen je bil tudi Jože Levstek, župan Ribnice, in novoizvoljeni predsednik TZS, Velenjčan Mitja Tašler, ki je celo popoldne podeljeval priznanja najboljšim, so še sporočili s Triatlonske zveze Slovenije.

J. S., foto: Triatlonska zveza Slovenije