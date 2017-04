Nesreča k sreči brez poškodovanih; spet je gorelo

9.4.2017 | 18:10

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Na glavni cesti pri Boštanju se je ob 14.44 prevrnilo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj zavarovali, postavili vozilo na kolesa in ga odstranili. Poškodovanih ni bilo.

Trikrat so morali gasiti

Ob cesti Birčna vas–Uršna sela v novomeški občini je ob 14.12 gorelo grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili.

Ob avtocesti v bližini naselja Grmovlje v škocjanski oblini je ob 15.52 gorelo podrastje, grmičevje in borovci. Gasilci PGD Grmovlje so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili.

V Kerinovem grmu v krški občini pa je ob 13.29 gorel odpadni material v naravi. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

V avto zaklenil ključe

Na Tomšičevi cesti na Senovem je ob 12.53 občan zaklenil ključe v osebnem avtomobilu. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom odprli vrata avtomobila, poročata novomeški in brežiški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 10. 4. 2017:

- od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC;

- od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA Izvod železniška postaja.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 10. 4. 2017, od 8. do 11. ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ n a izvodu Šenica, Skočir.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 10. 4. 2017:

- od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA;

- od 10. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA 1948.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 10. 4. 2017, od 9.30 do 10.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC na izvodu BRUNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 8h nazaj Oceni korli tej butast gasilci so pa letel z vsemi tovornjaki in kombiji , ker akumulator odklopit je velik poseg,ter drago plačan od davkoplačevalcev,sami buteljni Preglej samo prijavljene komentatorje