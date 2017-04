Padla z lestve, končala v bolnišnici

10.4.2017 | 07:10

Včeraj ob 17.59 je v Malem Podljubnu, občina Novo mesto, krajanka padla z lestve. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča na AC

Ob 19.24 je na avtocesti med Ivančno Gorico in Ljubljano na višnjegorskem klancu, občina Ivančna Gorica, vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Grosuplje, ki so mesto zavarovali, odklopili akumulator, počistili tekočine in pomagali reševalcem pri oskrbi treh poškodovanih oseb. Dve resneje poškodovani osebi so reševalci RPL prepeljali v bolnico.

Našla kasetno bombo

Ob 16.12 je v Zafari, občina Žužemberk, občanka pri opravljanju zemeljskih del našla letalsko kasetno bombo, ostanek druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in shranila na varno.

Goreli odpadki, podrast in gume



Ob 20.25 so v ulici Kot v Semiču goreli lesni odpadki in grmičevje. Gasilci PGD Kot-Brezje in Semič so pogasili požar na površini okoli 40 kvadratnih metrov.

Ob 22.10 je v naselju Zasap, občina Brežice, gorel odpadni material v naravi. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so požar pogasili.

Ob 16.43 so v romskem naselju Smrekec v Grousplju gorele odpadne pnevmatike. Goreče smeti, pnevmatike in podrast na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Grosuplje. O dogodku je bila obveščena tudi policija.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 zre zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA Izvod železniška postaja.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ n a izvodu Šenica, Skočir.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA 1948.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.30 do 10.30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC na izvodu BRUNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto na območju TP Narpelj izvod Narpelj zgornje naselje med 8. in 10. uro ter Celine Raka izvod Koritnica med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Kladje Rožno, Blanca, Hladilnica Blanca in Rudnik nekovin Blanca med 6. in 14. uro ter Stilles Blanca med 6. in 6.30 ure ter med 13.30 in 14. uro.

M. K.