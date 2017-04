FOTO: Na 7. državnem ocenjevanju kruha je najboljšega spekla ...

10.4.2017 | 08:15

Erika Vrtačič z zmagovalnim kruhom.

Bela Cerkev - Zveza kmetic Slovenije in Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev sta ta konec tedna v Beli Cerkvi pripravila že 7. državno tekmovanje v ocenjevanju kruha in razstavo kruha. Bilo je zelo uspešno - tako odziv, saj je v oceno prišlo 129 kruhov v šestih kategorijah, kot kvaliteta.

Prejemniki zlatih priznanj.

Kot je na zaključni prireditvi v Hiši žive dediščine povedala predsednica ocenjevanj Elizabeta Vrščaj, so kruhi iz leta v leto boljši, o tem pa nenazadnje govorijo tudi številke. Podelili so le dve zahvali, 12 bronastih priznanj ter 53 srebrnih in kar 62 zlatih priznanj.

Med slednjimi je bila najbolj »zlata« Erika Vrtačič iz Pristavice pri Šentjerneju, ki je spekla najboljši kruh - edina je dosegla kar vseh 80 točk! Spekla je pirin kruh s semeni in presenetila celo samo sebe, saj ga je v oceno dala prvič. »Kruh pečem zelo rada in pogosto, najrazličnejšega, saj smo številčna družina. Res sem vesela tega uspeha,« je dejala Erika, članica Društva kmetic Šentjernej, in dodala, da je pomembna tako dobra moka kot dobra roka. Vedno testo zamesi na roke in dvakrat premesi. Zmagovalka je povedala še, da jo je k sodelovanju pravzaprav nagovorila najstarejša hčerka Sara, ki je za beli pšenični kruh prejela srebrno priznanje. Slavili sta torej obe!

Lepo urejena razstava kruha je privabila mnoge.

2. mesto je za pšenični kruh s kosmiči in semeni dosegel Jože Senegačnik iz Škofljice (79,67), 3. pa Klavdija Turk iz Gorenje vasi pri Šmarjeti za praznični kruh (79,50). Ostale rezultate si poglejte v priponki.

Posebne pozornosti je bilo deležnih še šest pekačic kruha, ki so trikrat zapovrstjo prejele zlato priznanje za isto vrsto kruha. Plakete so prejele: Nevenkah Grubar, Mari Jakše in Dragica Kodrič (vse tri za beli pšenični kruh), Anica Kopina za kruh z ocvirki in čebulo ter Rozalija Zupančič in Stanka Žagar za praznični kruh.

PEKA VINJEVRŠKE POGAČE V ŽIVO

Peka vinjevrške pogače v živo.

V sredini Irena Ule, Bernardka Krnc...

Čestitke vsem sodelujočim ter priznanje doma pečenemu kruhu, »ki družino drži skupaj«, kot je med drugim dejala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, so izrekle še: šmarješka županja Bernardka Krnc in Elizabeta Vrščaj ter predsednica Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev Nežka Dulc. Slednja se je zahvalila vsem pridnim članom, brez katerih take prireditve ne bi mogli izpeljati, ravno tako vsem sponzorjem in donatorjem, zlasti Mlinu Košak in Jožetu Košaku, ki je prispeval darila za sodelujoče in sploh pomaga z dobro moko, brez katere ni dobrega kruha.

Kruh so pekli tudi vrtičkarji!

Pohvalno je, da zanimanje in veselje za peko kruha kažejo tudi najmlajši - tako so na tekmovanju sodelovali otroci iz Vrtca Sonček iz Šmarjete, ter Vrtec Marjetica iz Lešnice ter Plamenčki iz Dolskega.

Številni obiskovalci, ki so lepo nedeljsko popoldne preživeli v Beli Cerkvi ter si z zanimanjem ogledali ne le razstavo kruha v prostorih starega kulturnega doma ter zaključno prireditev, ampak so se radi zamudili tudi na stojnicah domače in umetne obrti, pa so z veseljem okušali tudi ajdovo vinjevrško pogačo z orehi, posebnost belocerkovškega društva. Pridne gospodinje so jo v sodobno urejeni kuhinji HŽD pripravljale vse popoldne, kar so si mnogi ogledali, in sklenili, da poskusijo doma tudi sami.

PRIZNANJA TUDI VINOGRADNIKOM

Najboljši vinogradniki.

Nedeljsko dogajanje so popestrili: glasbeniki Godbe na pihala Šmarješke Toplice, ljudske pevke Šmarjetke, Enja Bančev, ki je zaigrala na klavir, šmarješki osnovnošolci in vrtičkarji s plesom in recitacijami. Prireditev je vodila Zala Pungeršič.

Ob koncu prireditve Sožitje kruha in vina so podelili priznanja in poličke tudi najboljšim vinogradnikom iz Društva vinogradnikov Vinji vrh - Bela Cerkev. Predsednik Jože Košak je povedal, da je v oceno prispelo 149 vzorcev vin, kar največ doslej, na delu pa sta bili kar dve komisiji ,ki sta ju vodila Jože Simončič in Toni Pezdirec. Pri cvičkih je najvišjo oceno prejel Stane Košljar (16,20) iz Sel,pri modri frankinji Aleš Kalin, itd.

Vinogradniki so poskrbeli, da so obiskovalci okušali tudi njihova vina in salame, kar se je seveda še kako podali k sveži vinjevrški pogači in domačim kruhom.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija