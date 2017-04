Elektronsko napotnico v Novem mestu prva preizkusila ministrica

10.4.2017 | 17:30

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes v Novem mestu pokazala, kako v praksi deluje sistem eNapotnice in eNaročanja. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes obiskala Zdravstveni dom Novo mesto in Splošno bolnišnico Novo mesto, saj sta se danes izenačili papirnata in elektronska napotnica (eNapotnica), oba novomeška zdravstvena zavoda pa sta bila udeležena v pilotnem projektu uvajanja eNaročanja in eNapotnice. To pomeni, da je eNapotnica postala polno veljaven samostojen dokument.

Ministrica je ob tem povedala: »Od danes naprej z eNapotnico pacientom ni več treba pošiljati papirnatih zelenih obrazcev, da se bodo naročili k zdravniku specialistu. Naročili se bodo lahko sami in tam, kjer bodo izbrali.« Torej elektronsko naročanje lahko na podlagi elektronske napotnice izvede pacient sam preko portala zVem, lahko ga naroči tudi zdravnik ali medicinska sestra, lahko pa javni zdravstveni zavod organizira tudi info točko za naročanje. Še vedno pa bo mogoče naročanje tako kot doslej, osebno ali po telefonu ali preko posebne brezplačne telefonske številke klicnega centra eZdravje na 080 2445. Pacient bo 14 dni oz. tri dni pred pregledom dobil opomnik glede prihajajočega termina.

»Z uvedbo eNapotnice in eNaročanja postaja Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima tako celovito in učinkovito urejen elektronski sistem za celoten zdravstveni sistem,« je dejala in dodala, da je to pomemben korak k celovitemu in boljšemu obvladovanju čakalnih dob, saj bo z njim onemogočeno kakršnokoli preskakovanje vrst.

eNaročanje je trenutno omogočeno za 190 vrst zdravstvenih storitev, pri čemer so zajeti vsi prvi pregledi in večina diagnostike, ne bo veljala pa za nujne primere in operacije. Omenjena storitev omogoča spremljanje podatkov o čakalnih dobah za 1.123 storitev, zbiranje podatkov zanje pa je od 1. aprila 2017 predvideno samo preko sistema eNaročanje. Podatki o čakalnih dobah bodo tako vsem prebivalcem dostopni na cakalnedobe.ezdrav.si., stara mesečna poročila o čakalnih dobah do vključno letošnjega marca pa bodo še vedno dostopna na arhivski spletni strani NAČAS.

Ministrico sta sprejeli in jo pospremili k praktičnem prikazu eNapotnice in eNaročanja v novomeškem zdravstvenem domu ter nato še sprejema eNapotnice v bolnišnice direktorici obeh ustanov, Alenka Simonič in Milena Kramar Zupan. Obe sta poudarili pomen omenjene storitve.

